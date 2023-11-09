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原民身分證單列羅馬拼音族名判准 新北市不上訴

中央社／ 新北9日電

原住民寶杜巴燕申請以羅馬拼音族語單列身分證姓名遭拒而興訟，台北高等行政法院判決勝訴。新北市府今天指出，不會上訴。寶杜巴燕表示，預計13日前往更名Bawtu Payen。

泰雅族原住民寶杜巴燕（Bawtu Payen）前年赴新北市蘆洲戶政事務所，申請以單列羅馬拼音（原住民族語）變更身分證姓名遭拒而興訟。台北高等行政法院日前判他勝訴，令戶政事務所須將他姓名變更登記。全案可上訴。

對此，新北市政府民政局今天指出，尊重法院判決，不會上訴，已洽內政部戶政司依當事人的請求提供協助，辦理姓名變更事宜。

寶杜巴燕接受中央社記者電訪表示，謝謝此案承審法官，也感謝林秉嶔律師及所有參與「單列族名」行動律師團的努力，還要向爭取單列族名的夥伴相互扶持的精神致敬。

他指出，依照時間安排，預計13日前往戶所更換身分證，屆時身分證上的名字將只會單列Bawtu Payen，不會如同現在使用的身分證上，是原住民傳統姓名並列原住民傳統姓名羅馬拼音的「寶杜巴燕 BawtuPayen」。

來自新竹縣五峰鄉梅后蔓部落的寶杜巴燕表示，在服役前他的漢名是陳雲帆，後來在第一批「還我族名運動」中，全家4人都改為族名。

對於目前原民身分證登錄方式仍被要求音譯、並以中文呈現的情況，他說，無助於族人身分認同，甚至落入主流社會的諧音字文化。他的名字Bawtu Payen是yaki（祖母）取的名字，原是耆老期許「像先人一樣勤勞腳踏實地」的意義，取名為「寶杜」與原意毫無關連。

寶杜巴燕指出，原住民族名字是原住民身分認同權的重要內涵，使用祖先傳下來的名字，讓名字有維繫群體認同的功能。

他表示，此案勝訴，代表未來所有原住民族人，將有機會以自己美麗的族名，完整呈現在身分註記文件上，讓人感到欣慰。

羅馬拼音 原住民

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