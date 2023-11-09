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獨／李天祿文物館等十餘年拿不到補助 賴清德曾稱發揚布袋戲成絕響

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
李天祿布袋戲文物館館舍時常漏水。圖／李俊寬提供
李天祿布袋戲文物館館舍時常漏水。圖／李俊寬提供

位於三芝的李天祿布袋戲文物館已有27年歷史，曾申請文化部補助卻因使用分區非文教區，2011年起補助遭砍，無法獲每年50至200萬的補助，文物館慘澹經營。副總統賴清德2021年參訪時稱「共同努力發揚台灣傳統文化」，但文物館遲遲等不到變更使用分區，館內老舊漏水、文物發霉，無奈之下去年起不再開放參觀。

國寶級布袋戲大師李天祿創立「亦宛然掌中劇團」，讓布袋戲首次躍上電視，讓亦宛然聲名大噪，更遠赴法國演出，李天祿生前創建的布袋戲文物館現已有27年歷史，近年館舍內部老舊多處漏水、展品潮濕發霉，壁面、木造樓梯、天花板也因漏水而損毀髒污。

亦宛然掌中劇團第3代傳人、李天祿布袋戲文物館執行長李俊寬說，文物館位於北海岸風景特定區內的農業區，從2002年開始申請文化部（時為文建會）補助，每年約有50至200萬的補助。直至2011年因阿拉夜店大火，燒出使用分區不符問題，文化部徹查全台館舍，由於文物館使用分區並非文教區，該年地方文化館館計畫遭撤案。

李說，之所以遲至2015年才申請使用分區變更，是因當時博物館法正在立院審議，草案原訂「其館址所在土地，與當地土地使用管制規定不符者，於都市計畫區內，主管機關得請求館址所在地之都市計畫主管機關迅行變更；非都市土地部分，依區域計畫法相關規定辦理變更」，但審議通過後這條被刪除，原本能解套的方案也消失，經營日趨艱難。

雖然新北城鄉局2017年通過變更為文教區，案件送上內政部，但直至2020年4月才通過內政部小組會議，仍有大會及公開審閱二個階段，李考量變更時程拖太久，就算補助下來也無法負荷文物館整修費，無奈之下在今年3月撤銷變更案，打算將所在地處分出售，文物移地保存。

賴清德2021年參訪時，李也曾向賴陳情盼能加速推動，賴清德稱要「共同努力發揚台灣傳統文化」卻船過水無痕。李說，文化部曾派員向文化局了解情況，但仍回到使用分區問題，便再無下文，一切又回到原點，讓他心灰意冷。

新北文化局說，將持續協助申請中央及地方經費，並媒合公私部門閒置空間，提供進駐場域，並透過博物館運籌團隊，協助館方規畫長期營運方向。

李天祿布袋戲文物館館舍時常漏水。圖／李俊寬提供
李天祿布袋戲文物館館舍時常漏水。圖／李俊寬提供
李天祿布袋戲文物館展品發霉。圖／李俊寬提供
李天祿布袋戲文物館展品發霉。圖／李俊寬提供

文物 布袋戲 文化部

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