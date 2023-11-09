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公車司機告示固定輪椅需15分鐘 惹怨

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

身障者投訴，10月31日搭乘中山幹線時，公車駕駛拿出「繫固安全帶，需花費15分鐘」告示詢問，是否要繫安全帶，像是恐嚇「你在浪費其他乘客15分鐘」，搭車還要諜對諜，令人不舒服，造成無形壓力，最終3分鐘就完成動作。北市公運處說，該駕駛確實有自製告示，但固定輪椅頂多3至5分鐘，已告知業者撕除自製告示，並教育駕駛要有同理心。

輪椅族劉于濟表示，駕駛當時拿出寫著「繫固安全帶，需花費15分鐘」的A4紙在他面前，上頭還有長方形的輪椅席、四角各擺設固定地勾的圖片，並問是否要繫安全帶，當他回答「要」時，駕駛再度拿紙張靠近，他也再次肯定地說要綁安全帶，駕駛把A4紙貼在輪椅前方的欄杆上，再拿地勾回到輪椅旁進行固定、繫固安全帶，在3分鐘內完成。

劉于濟受訪時說，雖然駕駛有依照SOP完成動作，但拿出告示令人不舒服，造成無形壓力，難道是在恐嚇身障者，若繫安全帶就得浪費其他乘客15分鐘嗎？明明3分鐘可以完成的事情，特別用告示板的意義是什麼？

北市公運處業務稽查科長郭献文回應，該駕駛確有自製告示，業者本身沒有製作，因身障者障別不同，固定輪椅需要不同時間，其實不需要15分鐘，頂多3至5分鐘就能完成，除非該障別無法繫安全帶在身上，否則根本不用詢問應直接固定輪椅。

郭献文強調，拒絕載運旅客會開罰9000元，若同公司內發生3次未依SOP服務身障者，也會罰9000元，「已向業者告知教育駕駛要有同理心」。

身障者 輪椅 恐嚇

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