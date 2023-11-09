北市總預算創新高 蔣萬安：該花的都要花

台北市長蔣萬安昨赴議會說明113年施政計畫與總預算案，北市府明年歲出核列1908億餘元，突破1900億，創下新高，成長133.19億元，增幅7.50%，歲入1842億也創近年新高，總預算案將送市議會審議，主計處表示，希望議會支持。

台北市動物之家新建工程預算暴增近3倍，從5億增為14億，國民黨議員柳采葳質詢時批評，這是前市長柯文哲任內覺得養貓養狗太貴、垃圾廢棄物也不處理、施政沒前瞻，導致花更多不該花的錢，留爛攤子給蔣市府。

蔣萬安表示，的確當時沒有即刻決定，後續造成物價垃圾處理費用暴漲許多，他先前實際動物之家考察，聽取報告後即刻決定原址重建，並即刻來規畫，否則後續再拖延，費用會不斷增加。

「今天不做，明天就會後悔」，柳采葳說，柯市府任內市政規畫欠缺前瞻性，蔣市府要以柯市府的例子來提醒自己；蔣萬安允諾，該做的都會做，該花的都要花。

另外，北市113年歲入、歲出差短65.80億元，連同債務還本78.74億元，尚須融資調度144.54億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

民眾黨議員林珍羽表示，歲入歲出的差短，市府將以前年度歲計賸餘予以彌平，為何沒有向議會說明？而且吃老本可以撑多久？另外，前市長柯文哲8年任內，債務利息從17億降到3億，如今蔣萬安接手後卻從3億提高到8億，盼市長能想辦法降低利息還款。

財政局長胡曉嵐說，承諾會設法減少市府每年的利息還款，另外，增加收入方向，目前列管的重大開發案有15件，可替市府增加財源。