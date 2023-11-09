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測試賽在即…大巨蛋防災計畫 前晚才送審掀波

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導
台北大巨蛋將於10天後進行比賽，遠雄前晚才將「防災及緊急應變計畫」送審。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋將於10天後進行比賽，遠雄前晚才將「防災及緊急應變計畫」送審。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋11月18日辦萬人壓力測試賽在即，民進黨團昨在議會猛攻大巨蛋安全議題，包含體育局曾要遠雄在試營運前3至5個月前交防災及緊急應變計畫，但測試賽在即卻未交，市民怎能安心？台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩透露，遠雄前晚才送計畫書，蔣萬安強調有問題一定會要求遠雄改善。

蔣萬安昨赴議會報告施政計畫，民進黨議員簡舒培率先質疑，大巨蛋違反環評規畫，要開80公尺寬地下通廊，如今只開設18公尺，議員還在議場拿出前市長柯文哲2015年時，批評前市長郝龍斌讓地下通廊80公尺變成20公尺時，就說「會死人」、「良心被狗啃去嗎？」，簡舒培反問蔣萬安「你的良心被狗啃去？」

蔣萬安不斷強調，逃生避難都有經過台建中心審查，柯市府107年拍板決議變18米，議會預算也都有審查通過；但簡不滿蔣回答，要求議長戴錫欽時間暫停，質疑關心大巨蛋安全，但市長不斷跳針，浪費她質詢時間，蔣萬安則反駁，不能因為他沒有回答到議員要的答案，就質疑他跳針。

市府發言人殷瑋會後補充，逃生路線本來就沒包含地下通廊，通廊目的是遠雄的地下層通到國父紀念館捷運站，核心定位是「聯通功能」，本就不是逃生路線，也就是為何台建中心、內政部審查的動線沒有地下通廊。

民進黨議員吳沛憶接著上場表示，遠雄當初的投資執行計畫書中，就提到要在營運前提交「防災及緊急應變計畫」，但11月2日索資發現遠雄未依約提送計畫，沒有計畫要如何審查與測試？

蔣萬安回覆，現在還沒試營運，是遠雄舉辦「測試賽」，未來包括緊急應變計畫、交通宣導計畫等，接下來會跨局處審查，一定會在正式營運前完成。

吳沛憶表示，測試賽就是試營運，不用玩文字遊戲，北市府要知道測試哪些東西，標準通過才會正式營運，陳世浩也趕緊說，遠雄已經在前晚把所有計畫都送進市府，包括火災、地震因應方式及緊急避難動線、防颱整備計畫、疏散演練計畫、交通維持宣導都有。

蔣萬安說，已經安排11月10日進行跨局處嚴格審查，審查後若發現問題，一定會要求遠雄改善。

遠雄副總經理楊舜欽表示，投資執行計畫書去年11月繳交，內含火災、防洪、交維計畫、演唱會應變措施等，這次也有合併在計畫書中送消防局，前晚也已經審核通過。

蔣萬安 大巨蛋 議員

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