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搶救坪林商圈 新北明年推復興計畫

聯合報／ 記者江婉儀李成蔭／新北報導
國5開通後，到新北坪林旅客數下降，商圈面臨生存挑戰。記者江婉儀／攝影
國5開通後，到新北坪林旅客數下降，商圈面臨生存挑戰。記者江婉儀／攝影

國道5號開通後，到新北坪林旅客數下降，消費族群也改變，商圈面臨生存挑戰。新北市經發局明年推動商圈復興計畫，導入地方創生概念，結合觀光、產業、文化等元素，要扶持商圈永續經營。地方期待能找到新路，議員建議市府協助招商，活動不能只有熱鬧，要帶出實質效益。

市政會議昨安排經發局專案報告，代理市長劉和然談到，市府結合青年、農業、觀旅、教育等局處力量，推動新北城市品牌「新北青」，兼具活力、創新及永續無限，也積極協助商圈發展，坪林老街成為試辦對象。

茶葉是坪林重要物產，區內自然資源豐富，距都會區約30分鐘車程，是登山健行好去處。坪林商圈理事長高明富說，坪林以茶為特產，時下年輕人對茶文化較陌生，商圈也要尋求改變突破，希望整合在地店家特色推廣茶產業，已有7、8家加入，會設法接觸年輕群眾。

經發局表示，坪林商圈早期具有往返東部的驛站功能，傳統炸蝦、地瓜煎餅、芋頭餅、茶粿等點心頗具特色，明年將以坪林商圈當試辦區域，舉辦新北第一屆茶點比賽，行銷兼具傳統與創新的佐茶美食。

市議員陳儀君對市府構想樂觀其成，也建議為坪林增加新意，經發局可協助招商，坪林老街尚有閒置店面空間，媒合有意進駐商家，有助帶起地方活力。市議員陳永福說，活動不見得要辦得轟轟烈烈，別只是很多人到場，卻沒多少消費力，無法展現經濟成效相當可惜，要對準消費者口味才能多贏。

坪林 議員

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