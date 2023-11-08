議員質疑包庇廖先翔家 新北市府：看事證依法處理

國民黨立委參選人廖先翔家人涉占用公有地違規經營停車場，引發民進黨議員質疑新北市府包庇及怠忽職守。副市長朱惕之表示，依法行政，若有違法就依法處理。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍等多人質疑國民黨議員廖先翔家族占用國有土地在茄苳路非法開停車場，有民眾再爆料廖家在新台五路二段占用國有土地非法開設停車場。

民進黨議員林秉宥表示，民眾爆料廖家在汐止區新台五路二段145號旁佔用國有土地，違規經營停車場。停車場出入車道部分則是占用交通部公路局土地，以及占用新北市政府養護工程處土地。

戴瑋姍表示，廖先翔家的停車場，從歷年空照圖可看出，土地2012年還是一片綠地，2016年開始整地開出一條道路，2022年卻變成停車場對外營業。她認為已違反水土保持法，質疑市府包庇廖家。

農業局長李玟表示，若違反水保法，違法要件是有改變地形地貌的開挖整地等行為，區公所2017年獲通報衛星空照有變異時，就已經派員查看並回報系統，確認未有改變地形的違法情形。

民進黨議員張錦豪說，新北市政府螺絲掉滿地，國有土地長期被隨意濫用，已經不只是單純管理不善，而是明顯的怠忽職守，要求徹查這些案件有無官員涉貪或違法情事。

朱惕之表示，山坡地占全市面積80%，都需藉由農業部衛星空照發現變異點再通報地方處理，農業局獲報都會積極處理，接獲檢舉時，農業局也會派人前往查看，若有違法或違規也會積極處理，若是能補申請程序，也就會通知民眾補辦。

朱惕之強調，所有公務系統不會看到違法卻放任，也不會有包庇的行為，每個民眾案件，市府都是一致性的處理。市府依法行政，就看事證是否明確，若有違法就依法，要怎麼處理就怎麼處理。

市府聲明強調，公務員絕對恪守依法行政，對於任何違規檢舉案件，不論違規者身分，皆依違規事實狀況進行認定，一切依法辦理，對於民代欲加「包庇」之詞，表達嚴正抗議，請勿將政治髒水潑向公務員及打擊公務人員士氣。