快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

議員質疑包庇廖先翔家 新北市府：看事證依法處理

中央社／ 新北8日電
新北市副市長朱惕之表示，依法行政，若有違法就依法處理。圖／新北市政府提供
新北市副市長朱惕之表示，依法行政，若有違法就依法處理。圖／新北市政府提供

國民黨立委參選人廖先翔家人涉占用公有地違規經營停車場，引發民進黨議員質疑新北市府包庇及怠忽職守。副市長朱惕之表示，依法行政，若有違法就依法處理。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍等多人質疑國民黨議員廖先翔家族占用國有土地在茄苳路非法開停車場，有民眾再爆料廖家在新台五路二段占用國有土地非法開設停車場。

民進黨議員林秉宥表示，民眾爆料廖家在汐止區新台五路二段145號旁佔用國有土地，違規經營停車場。停車場出入車道部分則是占用交通部公路局土地，以及占用新北市政府養護工程處土地。

戴瑋姍表示，廖先翔家的停車場，從歷年空照圖可看出，土地2012年還是一片綠地，2016年開始整地開出一條道路，2022年卻變成停車場對外營業。她認為已違反水土保持法，質疑市府包庇廖家。

農業局長李玟表示，若違反水保法，違法要件是有改變地形地貌的開挖整地等行為，區公所2017年獲通報衛星空照有變異時，就已經派員查看並回報系統，確認未有改變地形的違法情形。

民進黨議員張錦豪說，新北市政府螺絲掉滿地，國有土地長期被隨意濫用，已經不只是單純管理不善，而是明顯的怠忽職守，要求徹查這些案件有無官員涉貪或違法情事。

朱惕之表示，山坡地占全市面積80%，都需藉由農業部衛星空照發現變異點再通報地方處理，農業局獲報都會積極處理，接獲檢舉時，農業局也會派人前往查看，若有違法或違規也會積極處理，若是能補申請程序，也就會通知民眾補辦。

朱惕之強調，所有公務系統不會看到違法卻放任，也不會有包庇的行為，每個民眾案件，市府都是一致性的處理。市府依法行政，就看事證是否明確，若有違法就依法，要怎麼處理就怎麼處理。

市府聲明強調，公務員絕對恪守依法行政，對於任何違規檢舉案件，不論違規者身分，皆依違規事實狀況進行認定，一切依法辦理，對於民代欲加「包庇」之詞，表達嚴正抗議，請勿將政治髒水潑向公務員及打擊公務人員士氣。

停車場 議員

延伸閱讀

賴品妤指以公費助理處理家族停車場 廖先翔道歉

廖先翔再爆占地設停車場 交通局：昨查有營業收費事證

再爆1案！廖先翔致歉停車場停業 戴瑋姍：今早還停滿車

賴品妤控拿補助經營車場 廖先翔致歉：父補貼助理管理

相關新聞

1年僅10件！議員批北市都更7599專案 蔣萬安：增收案量能

台北市為加速老舊建築都市更新，3月推出「公辦都更7599專案」政策，不過，北市議員林杏兒表示，北市有7成房屋30年以上，...

網紅吸大麻案引關注 蔣萬安不知自己身兼毒防中心主任

百萬YouTuber「Joeman」與網紅蕾菈及其丈夫湯宇，昨天涉大麻案遭逮捕，毒品防制引起熱議。台北市長蔣萬安下午赴議...

防疫專責醫院 蔣萬安：遷移和平都還在整體評估

肩負防疫專責20年的北市立聯醫和平院區，地方認為排擠社區醫療資源，要求市府讓「和平還給社區」，市長蔣萬安在市政會議評估防...

尷尬了！蔣萬安Usport競選政見 只有這2位官員響應

台北市今年9月啟動「2023 U-Sport台北樂運動」，這是台北市長蔣萬安競選時的政見之一，宣告「整個北都是我的運動場...

中市Youbike1.0站點廢站4月未拆 民代籲應「還位於民」

中市府施政報告表示，台中Bike站數為1321站，全國第一，市議員林祈烽質疑，新北市全國人口數最多，全市有1865租賃站...

大巨蛋防災計畫昨晚才送審 議員驚：市民怎能安心？

大巨蛋於11月18日進行壓力測試，北市議員吳沛憶今質詢時揭露，體育局曾說遠雄必須在試營運前3至5個月前繳交防災及緊急應變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。