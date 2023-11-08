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網紅吸大麻案引關注 蔣萬安不知自己身兼毒防中心主任

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會說明113年施政計畫和年度總預算。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會說明113年施政計畫和年度總預算。記者楊正海／攝影

百萬YouTuber「Joeman」與網紅蕾菈及其丈夫湯宇，昨天涉大麻案遭逮捕，毒品防制引起熱議。台北市長蔣萬安下午赴議會說明113年施政計畫和年度總預算，議員鍾沛君質詢時問誰是台北市毒品危害防制中心主任？警察局長和官員上台討論一番後說是「王主任」，結果鍾沛君公布答案是「市長」，還酸這「主任」有點漏氣。

鍾沛君質詢指出，今年1至8月，全台共查獲2級毒品是2228件，2級毒品包括大麻，1至8月全台查獲大麻273公斤，台北市是第一名，全台之冠，第二名是桃園，桃園有機場是國門，但為什麼台北是第一？警察局長張榮興說，北市有查獲販售案，重量才會這麼多。

鍾沛君再質詢，來台北賣大麻的比較多？張榮興回答，應該是；鍾沛君說，台北市是理想的賣大麻地點？張說，應不是這樣講，警方有線索就會查，有的是栽植的，去其他縣市查到的，算台北市的績效。

鍾沛君又問，北市毒品危害防制中心主任是誰？警察局長和市府官員在台上討論，說是「王主任」，鍾沛君說蔣萬安，「是王主任嗎？我上去看主任是你耶」 ，市長連兼任都不知道？這主任有點漏氣。

鍾沛君表示，市府113年度警政預算是7億多，跟前一年度比多了8千多萬，但毒品預算數額都沒有太大變動，與人力有關的毒品尿液採驗作業、毒品證物流程、監督考核、工作人員誤餐費，都沒有增加，看不出台北市有擴大毒品查緝的量能。張榮興表示，查緝會維持一定量能，掃蕩毒品是重點工作。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 鍾沛君 蔣萬安

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