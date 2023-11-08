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北市增4例本土登革熱 有台南及屏東活動史

中央社／ 台北8日電
北市衛生局表示，10月31日至11月8日新增4例本土登革熱，士林、南港、信義、內湖區各1例，3人有台南市活動史、1人有屏東縣活動史。與新聞無關，示意圖／衛生局提供
北市衛生局表示，10月31日至11月8日新增4例本土登革熱，士林、南港、信義、內湖區各1例，3人有台南市活動史、1人有屏東縣活動史。與新聞無關，示意圖／衛生局提供

北市衛生局表示，10月31日至11月8日新增4例本土登革熱，士林、南港、信義、內湖區各1例，3人有台南市活動史、1人有屏東縣活動史。

北市衛生局以新聞稿表示，單週新增4例登革熱本土病例，其中3人潛伏期間有台南市活動史、1人有屏東縣活動史；年齡介於10多歲至50多歲，居住地分別為士林區、南港區、信義區及內湖區各1例。

衛生局說，個案先後於10月25日至11月3日間陸續出現頭痛、發燒、骨頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀，就醫通報後於10月31日至11月8日間確診，同住家人皆無症狀。各行政區區級應變工作小組發動社區清潔，進行社區孳生源清除及環境噴消等防治工作。

衛生局統計，今年截至11月8日，北市累計84例登革熱確定病例，境外移入40例、本土病例44例。（編輯：張銘坤）1120108

衛生局 屏東縣 登革熱

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