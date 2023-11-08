成立認養小棧助犬貓找到新家 新北17里長獲表揚

新北市政府今天表揚17名里長，成立動物愛心認養小棧，並協助推動絕育與環保政策，提醒飼主善盡管理責任。動保處說，截至今年11月，已經共幫280多隻毛寶貝找到溫暖的家。

副市長劉和然今天在市政會議，頒獎給設置愛心認養小棧的17名基層里長，肯定里長除推動認養動物，也支持動物保護防疫處推行的TNVR政策，透過誘捕、絕育、施打疫苗、回置的手段，管理流浪犬貓數量。

劉和然說，這些里長向里民宣導「狗便不落地」及「出門遛狗繫牽繩」等環保措施，提醒飼主善盡管理責任，也協助更多毛寶貝找到好歸宿，成為愛護動物友善社區的標竿，創造人與動物和諧共處的環境。

新店區小城里里長郭仁澤表示，自己家裡常收容救援的犬貓，他號召相同理念的志工里民，成立認養小棧，透過網路分享每隻毛寶貝可愛的模樣，逐漸改變里民對流浪動物的誤解，促使毛寶貝成功送養。

動保處長楊淑方說，郭仁澤常配合動保處，到中小學宣導動保生命教育，讓師生瞭解流浪動物相關知識、正確接觸犬貓的SOP（標準作業流程），及飼主應遵守的規範，從小扎根生命教育與動保意識。

楊淑方表示，新北市有8個動物之家，位於郊區、海邊、山上，結合各里辦公室成立認養小棧，開發毛寶貝多元認養管道，至今共已認養超過280隻動物。