快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1年僅10件！議員批北市都更7599專案 蔣萬安：增收案量能

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政及總預算案。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政及總預算案。記者邱書昱／攝影

台北市為加速老舊建築都市更新，3月推出「公辦都更7599專案」政策，不過，北市議員林杏兒表示，北市有7成房屋30年以上，若該專案1年只能完成10件，那要幾年才能全數都更完成？認為該增加預算擴充人力。為此，台北市長蔣萬安承諾會滾動檢討，在人力充足下，盡可能提高處理量能、收更多案子。

蔣萬安今天赴議會報告明年度施政及總預算案。林杏兒表示，「公辦都更7599專案」民眾朗朗上口，且北市老舊房屋有其加速都更必要，但是1年受理10件，「難道要先搶先贏？」

林杏兒表示，理解人力不足，因此無法加速推動，認為應該要增加預算，提升人力趕緊去推動，「什麼錢都在花，為什麼這個就沒有增加？」

台北市都市更新處長陳建華說，今年申請約10件，收件10件。蔣萬安表示，會滾動檢討，當初設定第1年預設10件，目前已達標，代表很多人有意願，明、後年提高量能，增加收案件數。

都更 林杏兒

延伸閱讀

防疫專責醫院 蔣萬安：遷移和平都還在整體評估

尷尬了！蔣萬安Usport競選政見 只有這2位官員響應

北市防疫專責醫院放在哪？ 議員：不能皮球踢來踢去

大巨蛋防災安全 蔣萬安：試營運前跨局處嚴格審查

相關新聞

1年僅10件！議員批北市都更7599專案 蔣萬安：增收案量能

台北市為加速老舊建築都市更新，3月推出「公辦都更7599專案」政策，不過，北市議員林杏兒表示，北市有7成房屋30年以上，...

網紅吸大麻案引關注 蔣萬安不知自己身兼毒防中心主任

百萬YouTuber「Joeman」與網紅蕾菈及其丈夫湯宇，昨天涉大麻案遭逮捕，毒品防制引起熱議。台北市長蔣萬安下午赴議...

防疫專責醫院 蔣萬安：遷移和平都還在整體評估

肩負防疫專責20年的北市立聯醫和平院區，地方認為排擠社區醫療資源，要求市府讓「和平還給社區」，市長蔣萬安在市政會議評估防...

尷尬了！蔣萬安Usport競選政見 只有這2位官員響應

台北市今年9月啟動「2023 U-Sport台北樂運動」，這是台北市長蔣萬安競選時的政見之一，宣告「整個北都是我的運動場...

中市Youbike1.0站點廢站4月未拆 民代籲應「還位於民」

中市府施政報告表示，台中Bike站數為1321站，全國第一，市議員林祈烽質疑，新北市全國人口數最多，全市有1865租賃站...

大巨蛋防災計畫昨晚才送審 議員驚：市民怎能安心？

大巨蛋於11月18日進行壓力測試，北市議員吳沛憶今質詢時揭露，體育局曾說遠雄必須在試營運前3至5個月前繳交防災及緊急應變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。