1年僅10件！議員批北市都更7599專案 蔣萬安：增收案量能

台北市為加速老舊建築都市更新，3月推出「公辦都更7599專案」政策，不過，北市議員林杏兒表示，北市有7成房屋30年以上，若該專案1年只能完成10件，那要幾年才能全數都更完成？認為該增加預算擴充人力。為此，台北市長蔣萬安承諾會滾動檢討，在人力充足下，盡可能提高處理量能、收更多案子。

蔣萬安今天赴議會報告明年度施政及總預算案。林杏兒表示，「公辦都更7599專案」民眾朗朗上口，且北市老舊房屋有其加速都更必要，但是1年受理10件，「難道要先搶先贏？」

林杏兒表示，理解人力不足，因此無法加速推動，認為應該要增加預算，提升人力趕緊去推動，「什麼錢都在花，為什麼這個就沒有增加？」

台北市都市更新處長陳建華說，今年申請約10件，收件10件。蔣萬安表示，會滾動檢討，當初設定第1年預設10件，目前已達標，代表很多人有意願，明、後年提高量能，增加收案件數。