新北坪林11/10起演歌仔戲 搖滾樂風詮釋三國故事

新北市坪林區公所今天表示，尚和歌仔戲團10日起在茶博館廣場連演3天「伽藍雨綿綿」，以三國故事為題材，顛覆戲曲表演手法，挑戰搖滾樂風融入傳統，盼吸引年輕戲迷。

坪林區長周慶珍今天告訴中央社記者，10日起，在坪林茶業博物館旁廣場，推出年度大戲「伽藍雨綿綿」歌仔戲，邀多次入圍傳藝金曲獎、曾赴美國、法國巡演的尚和歌仔戲劇團，重新詮釋三國演義中，關雲長對於親情、友情、愛情的故事。

劇團團長梁越玲接受中央社訪問表示，現場會有LED字幕，也可從演員的肢體語言及觀眾的互動，感受搖滾的力道與魅力。現場音樂融合傳統唱腔與搖滾，以現代的觀念去看古老的故事，在互動中產生共鳴。

梁越玲說，以節奏加快的現代搖滾方式演出傳統戲劇，讓歌仔戲不再是「哭調仔」，讓從不看歌仔戲的年輕人，願意跨界欣賞傳統戲曲，對藝術向下扎根有長遠幫助。

劇中飾演關雲長的她說，戲劇中的趣味對話，充滿台味風格，融合創新與傳統的音樂、設計新式的歌仔戲服裝，都需耗費鉅資，但成就感也較高。

記者會中，飾演劉備夫人孫尚香的演員蔡馨慧表示，跨界演出搖滾後，回到傳統戲曲會有更不同的能量與方式詮釋角色。

演員張瓊之、李婉如都表示，在搖滾的元素中，加入傳統身段與現代舞的肢體語言，串起表演內容的情境，觀眾也可感受不同的搖滾曲風，對演員也是一種成長。

坪林區公所表示，獲許多企業贊助支持，才能在偏鄉演出大戲。特別選在戶外廣場夜空下演出，以延伸式舞台的情境，演員將不定時穿梭於觀眾席間，更拉近戲劇與觀眾間的距離，並體會三國經典人物的心靈深處。