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尷尬了！蔣萬安Usport競選政見 只有這2位官員響應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員林延鳳下午質詢時把局處首長請上台，有申請U-Sport的站在蔣萬安左手邊，沒申請的站右邊，結果有申請的只有資訊局長趙式隆和法務局長連堂凱2人。記者楊正海／攝影
台北市議員林延鳳下午質詢時把局處首長請上台，有申請U-Sport的站在蔣萬安左手邊，沒申請的站右邊，結果有申請的只有資訊局長趙式隆和法務局長連堂凱2人。記者楊正海／攝影

台北市今年9月啟動「2023 U-Sport台北樂運動」，這是台北市長蔣萬安競選時的政見之一，宣告「整個北都是我的運動場」蔣萬安也要求各局處首長要以身作則，養成規律運動習慣。但蔣萬安下午赴議會說明113年施政計畫，議員林延鳳質詢時，在議場調查20多位首長申請比例，結果只有2人申請，且還沒有使用過。蔣萬安坦言成效的確不好。

林延鳳質詢時把局處首長請上台，有申請U-Sport的站在蔣萬安左手邊，沒申請的站右邊，結果有申請的只有資訊局長趙式隆和法務局長連堂凱，右手邊站了20人，場面頗尷尬。

北市力推U-Sport，相當於12次免費運動的1500Ｕ幣補助和積點政策，但林延鳳說，市府編了3000萬元預算，現在還剩334.2萬元沒發完，從9月30日至10月底，實際申請使用前往運動的人，僅用掉190萬元，執行率為6.33%。

林延鳳還統計，按市府宣稱U-Sport將使令運動人口從37%朝增加至40%目標前進，缺少的3%依23至64歲年齡人口比例回推為4萬4550人，但今年預計補助的2萬人，遠低於此，兩波發放更僅發出1萬7772分，連北市府職員工也興趣缺缺。

她說，全市府31個一級單位外加都委會，設籍北市之職員工2萬9764人當中，僅703人申請，申請率僅2.36%，而所有被調查的單位中，設籍申請率皆未破3成，申請最高的是主政的體育局，28.45%，其次為協處單位資訊27.03%，第三到第五則分別為人事處、研考會和主計處。

至於申請率最差者，則為客委會、都委會、原民會皆無人申請，倒數第四、第五名則分別為環保局、捷運局，皆未破1%。她說，若連北市府自己人都不挺，作為大家長的蔣萬安究竟要怎麼推廣全台北市的運動風氣？

林延鳳說，市府U-Sport執行率低，連自家人都不挺，明年還加碼提出1億25億預算繼續「撒幣」，她對明年度相關預算將嚴審，甚至全數刪除，寧可用這些錢優化場館設施或補助鄰里運動課程，也不要讓蔣市府亂撒幣、還撒歪。

蔣萬安說，的確下半年成效的確不好，他也承認，對於申請人數少，使用比例不高，他認為是誘因不足，承諾會檢討。

運動 蔣萬安

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