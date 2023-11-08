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中市Youbike1.0站點廢站4月未拆 民代籲應「還位於民」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員王立任（圖中）認為Youbike2.0E電輔車，適合有坡度、騎乘距離較遠的地方，但在有限制性的地方難叫車，原縣區放置比例也較少。圖／王立任提供
台中市議員王立任（圖中）認為Youbike2.0E電輔車，適合有坡度、騎乘距離較遠的地方，但在有限制性的地方難叫車，原縣區放置比例也較少。圖／王立任提供

中市府施政報告表示，台中Bike站數為1321站，全國第一，市議員林祈烽質疑，新北市全國人口數最多，全市有1865租賃站，中市怎會是全國第一？且1.0系統早於6月底時退場，要求交通局儘速拆除，若不打算增新車，就應「還位於民」；市議員王立任也說，市府應針對坡度大的熱門站點，調度放Youbike2.0E電輔車，並於原縣區優先設置電輔車站。

交通局長葉昭甫表示，具微笑單車網頁說明，台中應仍是全國數量最多的站，現在多是因為包含1.0系統，未來它會退場，新北擴增計畫較慢，未來可能會超過台中。已編列相關預算，後續將增加微笑單車站，研議增加電輔車數量，並調整調度方式，在有限制性的區域較好叫到車。

台中市議會今舉行交通地政業務質詢，市議員林祈烽、黃守達、王立任、張玉嬿、謝志忠聯合質詢。林祈烽說，中市推動iBike倍增計畫，總站數已達1327站，較盧市長市政報告時增設6站，站點全國第一，但YouBike1.0已於6月28日起全面下線，扣除1.0系統，台中設站數仍會是全國第一？

林祈烽也提到，新北市官網說明，截至10月24日，1.0和2.0系統在新北市共設有1865站，較中市多出544站，台中怎會是全國第一？1.0系統自退場已過4個月，仍許多站體未拆除，若未來要增設2.0新站，就要盡快拆除，否則就該「還位於民」，恢復成原先的機車停車位。

葉昭甫回應，目前仍有200至300站未設，此次倍增計畫目標，廠商都已達契約內容，明年度預算已另提增編計畫；1.0站體未拆除完成，是因1.0站體下方有電源，需先申請斷電後才能施工，後續應會設為2.0新車柱位數，將請廠商盡速拆除。

王立任說，目前有300輛的Youbike2.0E電輔車，雖非全靠電力，也需人力，但非常適合有坡度、騎乘距離較遠的地方，但電輔車擺放方式隨機，較不會主動調度移車，並沒有針對較有坡度的地方固定放置，且今天在官網地圖上，海線的電輔車不到20輛，比例上也偏少。

市議員謝志忠說，交通局不應將使用輪替率列為建置的優先考量，電動輔助車的建置，應由原縣區山海屯區優先建置。

台中市議員林祈烽指出，YouBike1.0系統早於6月底時退場，要求交通局儘速拆除，若不打算增新車，就應「還位於民」。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽指出，YouBike1.0系統早於6月底時退場，要求交通局儘速拆除，若不打算增新車，就應「還位於民」。圖／林祈烽提供

林祈烽 議員

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