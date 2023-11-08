北市樂齡計畫推SUP課程 75歲長者水中站立「臉上不知是湖水還是淚水」

台北市推動活躍樂齡運動計畫至今已9年，至今已開辦550個運動班，提供近2萬民眾約4000小時的運動課程，巡迴運動指導團以「安全性、趣味性、持續性」三大核心要素為長者設計運動課程，今年還首度帶領平均年齡70歲的長輩們挑戰SUP立式划槳，不少長輩甚至10幾年沒下過水，經過6周密集訓練，成功在水上站立，身體素質也進步不少。

體育局表示，2014年起推動活躍樂齡運動計畫，成立全台首支樂齡巡迴運動指導團，至今已開辦550個運動班，提供近2萬民眾約4000小時的運動課程，更在北市223個里創造超過14萬位樂齡運動人次。

體育局副局長蔡培林說，透過指導團帶動更多鄰里社區樂齡朋友一起運動落實「整個城市都是我的運動場」的理念，讓長輩就近走入運動環境，一起歡喜運動、強化體適能，且明年將舉辦雙北世壯運，明年2月開始報名，歡迎民眾踴躍參加。

疫情後指導團更首度舉辦「SUP立式划槳」運動課程，帶領8位平均年齡70歲的長輩挑戰，十幾年沒下水今年已71歲莊太太表示，「訓練真的很辛苦，從體能訓練、到路上練習、實際下水，真的要適應一下，而且很緊張，但上完課後真的感覺身體與以前相比很不一樣。」

今年已經75歲的程先生表示，光是要站在板子上就很不容易，跌了好幾次，成功站起來瞬間，真的很感動，「臉上不知道是湖水還是淚水」，到現在都還會和孫子分享，75歲還能玩SUP。