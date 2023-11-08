先畫畫再運動 汐止鄉長社區長輩動、靜皆宜

汐止鄉長社區每個禮拜三共餐，並且在吃飯前都會安排一些課程讓長輩學習新事物，先是帶著長輩畫畫，接著就有專業老師帶著做有氧運動練練肌耐力，今(8)日汐止區長林慶豐也前往關心長輩，一起做運動。.

鄉長社區的共餐，在吃飯前都會安排一些課程讓長輩學習也動一動，今天先是帶著長輩畫畫，可能是畫生活上的事物，或是畫畫人物，長輩發揮創意及藝術天份，結合緞帶等材料，為平面人物畫穿上衣服，增添立體感，看到汐止區長來也趕緊拿出作品展示，很有成就感。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌表示，延緩老化課程，會安排動態跟靜態的課程，先是一個小時靜態的，讓長輩們畫畫、或是紙雕，或是畫一些生活上看的到的人事物，一開始長輩都說不會畫，但是一堂課上完，發現自己也能畫，而且畫的不錯，畫作還捨不得送人，所以，覺得這樣的課程很好，靜態的課之課，緊接著是一個小時的肢體運動，讓長輩活動筋骨。

汐止區長林慶豐指出，鄉長里的共餐很特別，吃飯前安排了繪畫活動，畫完了還安排了動健康，讓長輩可以活動筋骨，中午打飯共餐，也邀請更多長者多多走出來參加銀髮族俱樂部的活動。