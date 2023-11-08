荷花、魚群悠游 汐止復興里生態池成休憩點

在汐止復興市民活動中心週邊，一直都有種花綠美化，不過，在與社區中間的一塊空地，因為曬不到太陽，植物怎麼種都種不活，所以，里長蕭素真也改做生態池，現在裡頭有水草還有小魚，甚至還有一年四季都看的到的荷花，成了里內受歡迎的休憩景點，尤其小朋友特別喜愛。

復興里長蕭素真表示，在復興市民活動中心與社區中間空間，現在規劃了兩處生態池，裡頭佈滿水草、荷花、還有小魚悠游，位處市中心，一直以來，致力環境綠美化，對於這裡曬不到太陽，植物總是種不活的空間，則是在幾年前規劃為生態池，裡面種的都是原生種植物，生態池也不敢做的太深，怕小朋友危險，所以，池子淺了點，養的魚種也都要特別挑過，要比較耐寒的才可以，不然水太少，冬天很容易凍死，雖然，是有選擇性的，但也帶給小朋友快樂的童年。

因為，附近社區大樓多，一旁又是公園，再加上生態池景觀更完善，里長蕭素真說，這幾年荷花開的特別好，甚至一年四季都看的到荷花，而且和志工也會持續維護，像是看著其中一池似乎空了些，志工馬上就會動手將荷花分一些過去，稍微整理一下種進池子裡，因為，有荷花水草，太陽大魚群也能在葉片下悠游。