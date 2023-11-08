防止數位詐騙及性暴力 淡水番薯里宣導預防觀念
由於現今社會上網路交友盛行，但青少年普遍缺乏社會經驗且對犯罪手法認識不足，很容易受到誘惑而受騙上當。新北市中小學家長協會理事長與會長邀請到紫藤宣講團專業講師，來到新北市淡水區番薯里玄玄廟廣場，藉由里長共餐場合，號召里民一起宣導認識數位詐騙及數位性暴力議題。
新北中小學家長協大淡水區總會長王茂林表示，在手機數位盛行時代，小朋友容易遇到的詐騙手法就是假交友詐騙，而詐騙集團更極其可惡利用青少年學生涉世未深及好奇心驅使的弱點，而在偏鄉有許多隔代教養情況，更容易受到家長資訊不足影響，與學童有著數位落差，因此對於此類的防範更要加強相關知識。
新北市結合新北市中小學家長協會，組成性剝削防制宣導大軍，持續3年在校園、社區中推動「童」心「協」力防範兒少性剝削宣導，今年號召退休教職員組成「紫藤宣講團」到社區推廣兒少性剝削防制之道。
番薯里長王壽喜表示，這次非常感謝家協會長與理事長帶來這麼有教育義意的活動，透過專業的講師與實際案例向各家長來宣導如何預防與觀察孩子的狀況，教育基本的法律觀念及應有的識詐防衛機制，讓學生懂得保護自己，並舉詐騙集團利用假交友的話術，讓大家心生警惕、加深印象。
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