防止數位詐騙及性暴力 淡水番薯里宣導預防觀念

在汐止復興市民活動中心週邊，一直都有種花綠美化，不過，在與社區中間的一塊空地，因為曬不到太陽，植物怎麼種都種不活，所以，里長蕭素真也改做生態池，現在裡頭有水草還有小魚，甚至還有一年四季都看的到的荷花，成了里內受歡迎的休憩景點，尤其小朋友特別喜愛。

2023-11-08 20:15