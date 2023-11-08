瑞芳吉安里共餐立冬加菜 麻油雞溫暖長者心

今(8)日適逢二十四節氣的立冬，雖然天氣還是屬高溫炎熱，但瑞芳區吉安里的銀髮共餐，還是特別為長者準備麻油雞進補一下，熱騰騰的雞湯喝下去，溫暖了長者的心，里長謝永昌也希望長者多走出家門到據點走走，享用共餐還有其他課程，讓身心更健康。

每周三是瑞芳區吉安里的銀髮共餐日，一樣的共餐日常，卻有著不一樣的飯菜香，廚房裡志工媽媽們準備了滋補的麻油雞，因為今天剛好是二十四節氣的立冬，表示冬季自此開始，因此也有補冬的習俗，希望可以保暖身體過冬。

這一大鍋麻油雞幾乎都是雞腿肉，每一碗盛裝的麻油雞都裝好裝滿，要讓長者吃飽飽溫暖身體，今天共餐加菜讓長者吃得好滿足。

里長謝永昌也說，雖然今年是暖冬，但是順應習俗還是要補補身子，剛好今天銀髮共餐，就為長者來加菜。