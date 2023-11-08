北市防疫專責醫院放在哪？ 議員：不能皮球踢來踢去

北市立聯醫和平院區肩負防疫專責20年，地方認為排擠社區醫療資源，要求市府讓「和平還給社區」，市長蔣萬安昨市政會議評估防疫專責醫院移至松德院區旁，覓地點設置防疫專責區。議員許淑華今天說，她電話接到爆，因信義區居民、里長表達抗議，要求蔣萬安承諾在還沒完善醫療評估前，防疫專責醫院不能當皮球踢來踢去，造成信義居民變二等公民。

蔣萬安表示，昨天的確針對聯合醫院未來方向確認，防疫專責這個都還在整體評估。

蔣萬安今天赴議會報告施政計畫及總預算案，議員許淑華質疑市府草率決策，衛生局長陳彥元表示，昨天是衛生局提出市政亮點，認為未來和平醫院需要改建的話，還是需要一個防疫醫院，議員表示，防疫專責醫院遷移她都支持，不過移出來那是非常大的量能，若移到松德院區旁，有沒有做過醫療評估？蔣萬安回應，遷移和平都還在整體評估。

許淑華提到，目前松德院區現在是滿床，加上醫療暴力多，現在又要將防疫專責醫院放在松德，是否有評估過？陳彥元表示，都會進行評估，甚至非某院區、或某新設地點都在評估。

議員表示，防疫專責醫院非常重要，不能當作一個皮球踢來踢去，她支持和平回到社區醫院，但不能將所有東西放信義區，將信義區民眾當二等公民，要求蔣萬安承諾在還沒有完善醫療評估前，防疫專責醫院不能當皮球踢來踢去，造成信義區居民變二等公民。

蔣萬安回應，都還在整體評估，會整體考量。