大巨蛋防災安全 蔣萬安：試營運前跨局處嚴格審查

針對議員抨擊大巨蛋違反防災安全計畫等，台北市長蔣萬安下午前往市議會，報告台北市政府113年度施政計畫總預算案編製結果並備詢時，強調在試營運前會要跨局處嚴格審查，有問題會要求遠雄改善，體育局長王泓翔表示遠雄已經提出相關計畫。

【中央社台北8日電】

北市議員吳沛憶質疑，大巨蛋測試賽在即，遠雄是否把消防、疏散、交通疏導等計畫送件。北市表示，已收到計畫，預計10日審查，不合格會要求改善，並公告結果。

台北市議會今天下午召開113年度市府施政計畫及台北市總預算案歲入歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過等案，台北市長蔣萬安率首長列席備詢。

民進黨議員吳沛憶說，依遠雄大巨蛋的投資執行規劃書，防災跟緊急應變計畫應在試營運3至5個月前送到市府，但她持續追蹤，市府都說沒收到，如今大巨蛋就要舉行測試賽，遠雄是否已繳交計畫。

吳沛憶表示，蔣萬安曾承諾消防防護、疏散演練、交通疏導指揮等計畫，不只要函報市府，且還要經市府嚴審。

體育局長王泓翔表示，有收到計畫，交通因應計畫當中就包含疏散演練，但有退回去給遠雄修正；交通局長謝銘鴻則表示，昨晚已收到。

蔣萬安則說，現在還沒有試營運，是遠雄要舉辦預備賽，接下來要跨局處審查緊急應變、交通等計畫，一定在正式營運前完成。吳沛憶打斷發言並說按照投資執行規劃書，是試營運前就要繳交，蔣萬安則說，現在還不是試營運期間。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，火災及地震因應方式、緊急避難動線、防颱、疏散、交維計畫等，遠雄都已送進來，10日會跨局處審查。

吳沛憶說，不用玩文字遊戲，測試賽就是試營運，遠雄昨晚才送計畫，市府督導能力不該如此，要求蔣萬安拿出態度，嚴審遠雄計畫，該改善就要改善，並將結果公告，蔣萬安允諾。