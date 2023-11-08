快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

大巨蛋地下通廊只開18米「會死人」？ 綠議員轟違反環評蔣萬安駁斥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會報告施政計畫。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告施政計畫。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋將在11月18日舉辦預備賽，不過議員簡舒培質疑，大巨蛋公然違反環評，規畫要開80米的南側忠孝東路地下通廊如今只開18米，批大巨蛋違反環評還可開箱預備賽？蔣萬安回應，逃生避難都有經過台建中心審查，柯市府107年拍板決議變18米，議會預算也都有審查通過。

議員質疑蔣萬安的回答不斷跳針，並表示下周一專案報告繼續問這個問題，如果蔣萬安沒有回答誰是專家？是否符合環評給報告，否則送監院調查，蔣萬安則怒回，不能因為他沒有回答議員要的答案，就批評他沒回答問題、不斷跳針。

蔣萬安今天赴議會報告施政計畫，簡舒培質詢大巨蛋違反環評規畫要開80米寬地下通廊，如今只開設18公尺，議員還在議場拿出前市長柯文哲2015年時，批評前市長郝龍斌讓地下通廊80米變成20米「會死人」，還稱「良心被狗啃去嗎？」議員問蔣萬安「你的良心被狗啃去？」蔣萬安說，沒有，這個都是依照規定、依法審查。

簡舒培再拿出柯文哲昨天回應此事的報導，指柯文哲昨對於80米變20米，改稱有專家背書，蔣萬安回應，這是107年柯市府拍板決定變成18米，有公文會議記錄，議員問蔣萬安，是否幫柯文哲背書？蔣說，他就是就事論事，看到的就是白紙黑字的會議記錄。

議員再度追問蔣哪些專家背書？紀錄都是市府同仁，市府同仁是專家？市府同仁就可以違反環評？蔣萬安回應，地下通廊本來就已開了80米，現在是開18米供行人通行，且相關預算也有經過議會通過，議員也有這分107年10月29日的會議記錄，議員也應該很了解，議會審查也通過。

由於蔣萬安回答時，簡舒培不滿蔣萬安搶話，並稱「如果蔣萬安無法回答，只就他背好的東西背出來，大可不必，市民安全不應該這樣」，要求議長戴錫欽時間暫停，質疑她關心大巨蛋安全，但市長不斷跳針，一直浪費她質詢時間，蔣萬安則怒回，他沒有跳針，都有針對議員的問題回答，不能因為他沒有回答到議員要的答案，就質疑他跳針。

簡舒培仍質疑，大巨蛋違反環評，地下通廊從80米變18米，拿市民安全開玩笑？並要求大巨蛋開箱壓力測試都應該要停，指下周蔣萬安赴議會專案報告，她會繼續問這一題，回答誰是專家？如果沒有在下周一給報告，是否符合環評？就會送交監察院。

蔣萬安 議員 大巨蛋

延伸閱讀

總預算破1900億創新高 蔣萬安赴市議會報告爭取支持

大巨蛋預備賽「免責條款」挨批 蔣萬安認了不合理

質疑徐春鶯府外委員是否適任 蔣萬安：有相關問題歡迎提出具體事證

動物之家預算暴增3倍挨批 蔣萬安曝是因柯文哲沒做這事

相關新聞

總預算破1900億創新高 蔣萬安赴市議會報告爭取支持

蔣萬安今下午赴議會說明113年施政計畫與總預算案，北市府明年歲出核列1908億餘元，突破1900億，創下新高，成長133...

板橋浮洲大觀地下道多次淹水 更新抽水機組月底發包

新北板橋浮洲的大觀地下道是浮洲地區要道，但今年已經多次出現排水問題，導致民眾無法通行。新北水利局表示，今年降雨多次超過原...

大巨蛋地下通廊只開18米「會死人」？ 綠議員轟違反環評蔣萬安駁斥

台北大巨蛋將在11月18日舉辦預備賽，不過議員簡舒培質疑，大巨蛋公然違反環評，規畫要開80米的南側忠孝東路地下通廊如今只...

「展覽一杯水」被批摸不著頭緒 美術史師：應了解藝術家理念

新北市多名民進黨籍議員昨質詢台灣設計展，批評這次設計展人潮眾多，但很多展品令人摸不著頭緒，還有玻璃杯裝新店溪水質疑缺乏設...

「2025雙北世壯運」遊程徵選開跑 邀旅遊業者提案共推台灣之美

「2025雙北世界壯年運動會」將於2025年5月17日至30日登場，為迎接來自世界各地的選手們，台北市觀光傳播局自即日起...

大巨蛋預備賽「免責條款」挨批 蔣萬安認了不合理

遠雄11月18日將舉辦「Home Run台北大巨蛋預備賽」進行壓力測試，開放1.3萬民眾免費觀賽，但在索票說明網頁中竟寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。