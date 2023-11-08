大巨蛋地下通廊只開18米「會死人」？ 綠議員轟違反環評蔣萬安駁斥

台北大巨蛋將在11月18日舉辦預備賽，不過議員簡舒培質疑，大巨蛋公然違反環評，規畫要開80米的南側忠孝東路地下通廊如今只開18米，批大巨蛋違反環評還可開箱預備賽？蔣萬安回應，逃生避難都有經過台建中心審查，柯市府107年拍板決議變18米，議會預算也都有審查通過。

議員質疑蔣萬安的回答不斷跳針，並表示下周一專案報告繼續問這個問題，如果蔣萬安沒有回答誰是專家？是否符合環評給報告，否則送監院調查，蔣萬安則怒回，不能因為他沒有回答議員要的答案，就批評他沒回答問題、不斷跳針。

蔣萬安今天赴議會報告施政計畫，簡舒培質詢大巨蛋違反環評規畫要開80米寬地下通廊，如今只開設18公尺，議員還在議場拿出前市長柯文哲2015年時，批評前市長郝龍斌讓地下通廊80米變成20米「會死人」，還稱「良心被狗啃去嗎？」議員問蔣萬安「你的良心被狗啃去？」蔣萬安說，沒有，這個都是依照規定、依法審查。

簡舒培再拿出柯文哲昨天回應此事的報導，指柯文哲昨對於80米變20米，改稱有專家背書，蔣萬安回應，這是107年柯市府拍板決定變成18米，有公文會議記錄，議員問蔣萬安，是否幫柯文哲背書？蔣說，他就是就事論事，看到的就是白紙黑字的會議記錄。

議員再度追問蔣哪些專家背書？紀錄都是市府同仁，市府同仁是專家？市府同仁就可以違反環評？蔣萬安回應，地下通廊本來就已開了80米，現在是開18米供行人通行，且相關預算也有經過議會通過，議員也有這分107年10月29日的會議記錄，議員也應該很了解，議會審查也通過。

由於蔣萬安回答時，簡舒培不滿蔣萬安搶話，並稱「如果蔣萬安無法回答，只就他背好的東西背出來，大可不必，市民安全不應該這樣」，要求議長戴錫欽時間暫停，質疑她關心大巨蛋安全，但市長不斷跳針，一直浪費她質詢時間，蔣萬安則怒回，他沒有跳針，都有針對議員的問題回答，不能因為他沒有回答到議員要的答案，就質疑他跳針。

簡舒培仍質疑，大巨蛋違反環評，地下通廊從80米變18米，拿市民安全開玩笑？並要求大巨蛋開箱壓力測試都應該要停，指下周蔣萬安赴議會專案報告，她會繼續問這一題，回答誰是專家？如果沒有在下周一給報告，是否符合環評？就會送交監察院。