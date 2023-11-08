賴品妤指以公費助理處理家族停車場 廖先翔道歉

民進黨立委賴品妤今天指稱，國民黨立委參選人廖先翔家族，以公費助理處理汐止區新台五路的停車場，牟取私利。廖先翔說，父親額外付費給助理委託管理，他對於疏失向社會道歉。

鏡週刊今天報導，國民黨新北市立委參選人、新北市議員廖先翔的家族，除在汐止區茄苳路佔用國有地違法經營收費停車場，廖家也在汐止區新台五路二段經營停車場。該處佔地約333坪，每個車位月收租新台幣1600元至2500元不等。

賴品妤立委服務處今天發布新聞表示，根據最新的週刊內容，這座位於新台五路的停車場，「車位招租資訊」的聯絡電話竟是廖先翔服務處，且註明是「上班日撥打」，廖先翔脫不了責任。

對此，賴品妤質疑，廖先翔是違法占國有地慣犯，並涉利用公費助理、公家補助的電話費來牟家族私利。廖先翔不能再閃躲，必須出來說清楚。她質問，除茄苳路的停車場可能不法套利，新台五路的停車場又讓廖家牟取多少錢，「不法所得」要怎麼處理。

廖先翔今天接受聯訪時表示，該停車場土地是地主的，地主委託其家族經營，他父親僅針對地主提供的土地範圍利用，增加照明設備及雨棚，並未擴大佔用。聯外道路的水泥鋪面，是旁邊住戶長年進出通道，非他父親所鋪設。

廖先翔說，在保護區未依停車場法申請停車場證，確屬疏失；他服務處的助理作為停車場聯繫窗口，是父親委託助理管理，並額外給付費用給助理。但他本人允許此事，屬市議員個人疏失。針對上述2項疏失，廖先翔代表其父親及自己，向社會鞠躬致歉。

廖先翔說，因上星期相關停車場事件引起爭議，新台五路的停車場，地主怕也被受到牽連，已不委託經營並停止營運不再經營，並公告及通知車主退費，費用算到10月底，請另尋合適的停車地點，緩衝時間不會計費。

另外，廖先翔父親位於汐止區東山路老家被指是大型違建，經市府會勘確認為違章建築；廖先翔今天接受電訪時表示，他父親昨天已僱工拆除，也尊重工人的專業拆除進度，有拜託工人以最快速度拆除，歡迎各界隨時監督。