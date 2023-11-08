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「展覽一杯水」被批摸不著頭緒 美術史師：應了解藝術家理念

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市美術觀晚間光雕秀。記者李定宇／攝影
新北市美術觀晚間光雕秀。記者李定宇／攝影

新北市多名民進黨籍議員昨質詢台灣設計展，批評這次設計展人潮眾多，但很多展品令人摸不著頭緒，還有玻璃杯裝新店溪水質疑缺乏設計與城市連結性。師大推廣教育學院西洋美術史助教邱顯俊則說，一杯水的作品或許是為表達關心生態、環保，認為批評之前應了解藝術家的理念。

新北市美術館10月舉辦台灣設計展，17天吸引658萬全國民眾到場觀展，展場內山河陣等大型展覽、晚間煙火施放、線上心理測驗，吸引眾多民眾享受鶯歌急速發展，但昨民進黨議員質疑玻璃杯水、鹹光餅與餐具等展覽品，缺乏設計與城市連結性。

師大推廣教育學院西洋美術史助教邱顯俊表示，無論是一杯水還是鹹光餅，要看的是藝術家創作的背後原因及動機、想表達的目的是什麼，也許一杯新店溪的水要表達的是對於環境保護，藝術不能僅以肉眼看到的物品來決定是不是藝術品。

邱顯俊舉例4年前很紅的義大利藝術家莫瑞吉奧‧卡特蘭用膠帶將香蕉黏在牆上的藝術品，表示藝術家說販賣的是觀念而不是香蕉。邱顯俊再舉國外美術館花錢請藝術家作畫，藝術家交出一張白紙，因為藝術家解釋精神已經融入白紙之中。

邱顯俊表示，觀念藝術要看整體背後創作的原因、創造的動機、想呈現什麼，藝術要賣的是一種觀念，不能只是因為只有一杯水就批評算什麼藝術品，沒有任何人可詮釋什麼東西是不是藝術品，新北市美術館也不可能找莫名其妙的人置放藝術品，就算是一杯水，一定有創作思維呈現。

當地無黨籍議員蘇泓欽也說，「整體而言我覺得這次台灣設計展辦得很好。」他說，梵谷的畫很抽象，又有多少人能看得懂。況且台灣設計展還有很多其他很棒的展覽，晚間煙火、燈光秀也吸引大批民眾欣賞，並表示希望美術館日後能多辦活動吸引人潮發展鶯歌觀光。

民進黨新北議員批評設計展中「自然工程的相遇—新店溪」主題展出「一杯水」的情況，民眾看不出環境工程與設計的結合。師大推廣教育學院西洋美術史助教邱顯俊則說，一杯水的藝術或許是為表達關心生態、環保，認為批評之前應了解藝術家的理念。圖／民進黨新北黨團提供
民進黨新北議員批評設計展中「自然工程的相遇—新店溪」主題展出「一杯水」的情況，民眾看不出環境工程與設計的結合。師大推廣教育學院西洋美術史助教邱顯俊則說，一杯水的藝術或許是為表達關心生態、環保，認為批評之前應了解藝術家的理念。圖／民進黨新北黨團提供

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