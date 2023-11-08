板橋浮洲大觀地下道多次淹水 更新抽水機組月底發包

新北板橋浮洲的大觀地下道是浮洲地區要道，但今年已經多次出現排水問題，導致民眾無法通行。新北水利局表示，今年降雨多次超過原排水量能，目前已臨時安裝超過原有抽水量能2倍的抽水機；區公所也將更新抽水機組設計，預計11月底發包，明年3月完成更新。

民眾表示，板橋大觀地下道之前幾次淹水時，甚至會淹水到小腿肚位置，道路還會因此封閉，嚴重影響通行，相當不便。新北市議員黃淑君表示，板橋區時常有多處淹水，很多事陳年老問題了，對地方居民實在不公平。

水利局解釋，今年度大雨來的又急又快，分別於6月30日、8月20日及9月6日降下10分鐘19mm（公釐）、22mm及21mm的雨量，30分鐘更有累積超過62mm雨量，皆已超過原排水設施排水量能。

水利局指出，橋浮洲地區大觀車行地下道路面較低窪，排水須倚靠地下道下方抽水機抽水才能排水，大雨減緩後發現現場退水速度較慢，經現勘確認乃因抽水機量能不足，目前已臨時安裝1台28hp（馬力）抽水機取代原有1台15hp抽水機，加上搭配原有2台15hp抽水機因應，總抽水量已超過原有抽水量能的2倍。