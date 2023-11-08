大巨蛋預備賽「免責條款」挨批 蔣萬安認了不合理

遠雄11月18日將舉辦「Home Run台北大巨蛋預備賽」進行壓力測試，開放1.3萬民眾免費觀賽，但在索票說明網頁中竟寫出「免責霸王條款」，北市議員今質詢時痛批遠雄把民眾當成白老鼠，免費並不等於免責。台北市長蔣萬安也坦言不合理，將要求遠雄拿掉相關文字。

議員苗博雅今質詢時表示，11月18日遠雄大巨蛋即將進行壓力賽測試，將開放1.3萬人進場觀賽，但卻在索票說明的網站上寫下「本賽事活動屬免費觀賽，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由，向本場館主張賠償或請求其他權利」。

苗博雅認為，現在1.3萬人成為白老鼠，遠雄發出這種「免責霸王條款」合理嗎？免費並不等於免責，就算是選造勢活動，難道會跟來參與的民眾說，在造勢過程中有發生問題都不能求償，「這樣像話嗎？」並詢問遠雄是否有替觀眾保險。

蔣萬安則坦言「不合理」，後續會和遠雄溝通，一定會要求遠雄拿掉相關文字，因為本來就不合理，未來若上法院，該條款也可能會被法院判決無效，並說遠雄有替觀眾投保。苗博雅說「你懂嘛！」，遠雄明顯就違反定型化契約。

苗博雅說，11月18日的壓力賽民眾必須要先註冊會員，才能索票，一次只能2張，要全家一起看就必須搶票，但她覺得要優先讓週邊可能受影響的里民進去大巨蛋檢視，參與監督，希望明天就可展開作業，應提前優先開放週邊⾥透過⾥辦公室以簡便⽅式索票。蔣萬安承諾，會做好敦親睦鄰。