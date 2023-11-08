裕隆城開幕狀況多 綠議員質疑是為侯友宜倉促上路

新店裕隆城9月28日正式開幕後吸引大批人潮，不僅衍生周邊交通問題，甚至有民眾發現櫃位邊營運、邊施工，還有甲醛味過重，甚至開幕幾天就發生火警，還有磁磚掉落等缺失，質疑市府倉促讓裕隆城開幕，是為成就市長侯友宜去選舉的招商成績。

經發局長何怡明表示，裕隆城最大承租廠商是誠品，兩家公司都投入很大成本，開幕日期都是業者決定，市長當天是參加裕隆公司70周年活動，並感謝裕隆公司對新店地區帶來的貢獻。

新北市議會民進黨團今總質詢議員張維倩、邱婷蔚、翁震州、彭一書、陳永福、李倩萍、李余典聯合質詢，下午關注近日超夯裕隆城相關缺失。

翁震州、李余典指出，百貨公司周年慶是人潮最多時候，台北市都有針對這個時間的百貨公司加強稽查並公布違規百貨公司，新北市府卻沒有相關新聞與資訊露出，讓新北市民逛街前能有依據與參考。

消防局長李清安指出，新北最少每半年會有聯合稽查，還有其他消防安檢等檢查，相關年節、節慶，都會有針對百貨商場都會聯合稽查，針對沒有改善的商場，都會貼示警告，提供給消費者取捨，相關新聞應該都有提供，他們也會在相關網站發布。

張維倩說，裕隆城開幕後沒幾天就在B1發生火警，幸好沒有造成傷亡，但就有民眾反映，當天B1火警，樓上竟然沒有疏散，令人質疑相關防火疏散有沒有落實。

李清安強調，裕隆城地上7層、地下3層，Ｂ1火災，依照規定要疏散B2、B3，另外一樓也需要疏散， 三、四、五、六、七樓是不需要，否則會造成疏散困難。

張維倩質疑，如果等看火早就來不及；李清安強調，聽到警鈴就應該疏散，否則就是警覺性不高，但他強調，裕隆城防火管理有很多編組，滅火班很快就解決火警。

李倩萍也指出，裕隆城開幕相當倉促，民眾造訪時，很多櫃位都還在施工，甲醛味道也沒有散去「請問是要毒死大家嗎？」，還有很多隱憂沒解決，她質疑為了讓市長侯友宜能夠去宣傳自己的招商政績。

陳永福質疑，市府當初規劃只針對裕隆城一案做交通影響評估，沒有把周邊大潤發等賣場人流與周邊環境納入，才會導致交通大亂。

交通局長鍾鳴時強調，當初評估都有納入「區域」，雖然有要求裕隆城增加車位還是不夠，後續有要求業者增加大坪林站到商場的接駁車，搭配抽獎等方式，鼓勵大家接駁車，成效不錯。

彭一書也質疑裕隆城是為了配合侯友宜選舉提前開幕，經發局長何怡明強調，裕隆城是由裕隆公司、誠品公司投入很多成本，開幕日期是由業者自己決定，當天市長受邀出席，是針對裕隆70周年活動，主要是感謝裕隆集團在新店的投資。