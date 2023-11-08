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動物之家預算暴增3倍挨批 蔣萬安曝是因柯文哲沒做這事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政級總預算案。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政級總預算案。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政級總預算案，對於台北市動物之家新建工程預算暴增近3倍，國民黨議員柳采葳指向前朝柯市府「今天不做明天後悔」，批評柯文哲任內覺得養貓養狗太貴、垃圾廢棄物也不處理、施政沒前瞻，導致花更多不該花的錢，留爛攤子給蔣市府。蔣萬安回應，的確(柯市府)當時沒有即刻決定，造成物價、垃圾處理費用暴漲許多。

議員柳采葳質疑，台北市動物之家新建工程經費，從原本編的5.8億，大幅調整為14.58億元，暴增近三倍，前市長柯文哲任內規畫動物之家新建工程，還有垃圾廢棄物處理費用，2020年7月以前每立方公尺約600至800元，不過到2023年8月已飆漲至1萬4500元，總價也從1553萬元飆升至1億3200萬元。

柳采葳批評，前市長柯文哲任內覺得養貓養狗太貴，垃圾也暫停不處理，才導致動物之家新建案的預算暴增，甚至不只是動物之家，包含市場改建等預算都有此一現象，柯文哲自豪的「省錢、沒有欠債」，是否只是刻意將可能花大錢的預算凍結，形同將爛攤子留給現任市長蔣萬安，而且沒有前瞻性，忽略物價會上漲的問題，造成現在需要花更多的錢來完成市政建設。

蔣萬安表示，的確(柯文哲)當時沒有即刻決定，後續造成物價垃圾處理費用暴漲許多，蔣說，他先前實際動物之家考察，聽取報告後即刻決定原址重建，並即刻來相關規畫，否則後續再拖延，費用會不斷增加。

蔣萬安說，動物之家新建工程後來他拍板在原址重建，他知道爆增預算是除了因物調外，還有垃圾廢棄物處理費用暴增，的確因期程延宕，垃圾處理費用每立方公尺的費用暴增，導致總加起來的預算提高不少。

「今天不做，明天就會後悔」，柳采葳說，柯市府任內市政規畫欠缺前瞻性，要求蔣市府要以柯市府的例子來提醒自己，該支持的預算該花都要都花，市政預算應該要有前瞻性，否則會花更多不該花的錢，蔣萬安允諾，該做的都會做，該花的都要花。

動物之家 蔣萬安 柯文哲

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