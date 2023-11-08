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澳洲消防猛男熱愛動物 公益助台灣流浪犬

中央社／ 新北8日電

澳紐商會澳洲消防猛男昨晚參加公益餐會募款，今天上午就到新北市三芝區的「巴克幫－浪犬之家園區」探視，捐助保護流浪犬

這群消防猛男上午穿著T恤和牛仔褲，一派輕鬆來到三芝山區的浪犬之家，親切的和現場遊走浪犬互動，就算是緊張閃避的浪犬，也在他們逐漸緩和動作下接受撫摸，現場充滿溫馨氣氛。

澳紐商會執行長劉少浡向中央社記者表示，猛男們昨天才飛來台灣，就在商會年度舉辦的「澳紐商會墨爾本盃慈善午宴」共籌集新台幣23萬5000元，公益捐助「巴克幫－浪犬之家」，支持台灣流浪狗的救助和保護工作。

澳大利亞昆土蘭州駐台代表劉培希表示，澳洲消防員從2018年起開始來台灣，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後就沒辦法來台，因此，這次是疫情後首次來台推廣月曆及參與慈善活動，今天就是來募款幫助巴克幫的流浪犬。

劉培希表示，消防員們很喜歡來台灣，而且很喜歡台灣小吃，尤其是熱炒，今晚就會帶他們一起吃熱炒喝啤酒，享受輕鬆的在地美食；同時，明晚還會到饒河夜市品嚐臭豆腐及豬血糕等特殊在地美食。

澳大利亞昆土蘭州貿易暨投資辦事處指出，每年會邀猛男消防員拍攝月曆，出售月曆所得收入部分會捐助慈 善團體，這次共推出多款不同主題，騎著馬、抱貓咪和狗狗等。

消防員 澳洲 流浪犬

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