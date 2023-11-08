蔣萬安拍板聯醫和平院區還社區 洪婉臻肯定：提升醫護福利

台北市長蔣萬安昨市政會議拍板，台北市聯合醫院和平院區將回歸綜合醫院，防疫專責將移至松德院區旁覓地點設置防疫專責院區。北市議員洪婉臻表示，任何的醫療需求都是地方的重要事務，呼籲蔣市府拍板硬體改善的同時，醫療人才與護理人員更是當務之急，聯醫朝行政法人化的過度期間，還是要盡快研擬提升醫護福利，讓聯醫人力不要再不斷流失，得有好的環境，醫病才可能雙贏。

洪婉臻說，經過她多次與市府、在地里長的溝通協調，中正萬華20年的就醫不便終見曙光，她也肯定蔣市長將和平醫院回歸地方並將和平與婦幼分家各自專責。

台北市立聯合醫院和平院區肩負防疫專責20年，地方認為排擠社區醫療資源，多名里長要求市府讓「和平還給社區」，蔣萬安昨天市政會議拍板，防疫專責醫院將移至松德院區旁，覓地點設置防疫專責區。

洪婉臻提到，聯合醫院應該落實在地化、落實醫療分級，另外，硬體改善的同時，改善醫療人才與護理人員也是當務之急。