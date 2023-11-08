寵物保健品「排毛亮膚」涉誇大療效 議員要新北嚴管

台灣寵物市場商機龐大，飼主常幫毛小孩購買關節保養品、營養補充品等寵物食品，有新北市議員發現，寵物保健品非動物用藥品，不具醫療效果，卻宣稱有亮毛護膚、排毛等醫療效能，廣告文字真假難辨，要求農業局對業者開課程與輔導。農業局長李玟表示，若業者在食品內容中有宣稱具醫療效果文字，將依動物用藥品管理法開罰。

民進黨新北市議員張維倩今在新北市議會總質詢時，提出寵物食品標示問題，表示多年前曾發生寵物知名品牌發生物質超標，讓貓狗嘔吐等等事件，她也多次接獲飼主陳情，在寵物店選購商品時，架上保健用品，註明「預防某某症狀」功效，但買回使用後，發現毛小孩未得到相關「療效」，自認遭騙卻求助無門，根本誇大療效。

張維倩說，希望農業局及動保處可以針對寵物的食品及保健品廣告文字規範，進行課程與輔導，避免業者觸法，保障消費者權益，讓新北成為寵物友善城市。

農業局長李玟說，寵物保健品就像是人用的保健品，不能宣稱改變生理機能、治療及預防疾病等醫療效能，寵物食品介紹內容應符合寵物食品用字參考表的規定，若業者在食品內容中有宣稱具醫療效果文字，將依動物用藥品管理法開罰。

動保處表示，另外市府對寵物食品販售管理訂有相關規定，如販售含有害物質飼料將處以5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並與消保會、電商業者合作，將不合格食品、醫療用品下架。

動保處表示，市府除定期稽查外，也落實源頭管理，案例發生時回溯所有個案通案性，並定期抽查大賣場、一般寵物食品販售商家或寵物食品用品連鎖店，抽檢寵物食品是否含有害物質，違規商品要求下架並開罰。至於保健品若涉及醫療或誇大廣告之虞，也會依據動保法相關規範查緝。