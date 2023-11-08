徐春鶯任北市新住民委員遭質疑 北市府批：不要雙重標準

民眾黨不分區立委名單傳出擬納陸配徐春鶯惹議，北市議員林延鳳今爆料，徐今年6月被蔣市府延攬為新住民事務委員會委員，7月也曾參與會議，是新住民版「市政顧問」，不禁質疑徐目前被爆出種種事蹟及其準備參選身分，是否仍適任？北市府說，要林不要雙標，若認為有不適任之處，請具體提出事證供檢驗、評估。

林延鳳指出，新住民委員會可與各局處或府級長官開會，更擔負「研議各機關執行新住民照顧與服務措施」與「督導及協調本府各機關推動新住民照顧服務措施方案」之責，會中還能對相關政策提案討論並列管，就是新住民版「市政顧問」。她說，徐6月被蔣市府延攬為委員並參與7月會議。

林提及徐春鶯背景，不論她的市政參與是否夾帶統戰目的，以徐對富察案稱「不了解、無能力聲援」的態度就能明白，也可能造成市府對新住民政策的誤判與偏聽。徐無法代表多數新住民的主張，更會讓其他未具黨政色彩的中國新住民，透過相關管道提出市政訴求時受到壓力「形同被監視」。

林延鳳說，若是市政顧問，早就構成「言行品德或聲譽不佳，有損市府形象」，應當簽報解聘。徐春鶯擔任委員嚴重損及北市形象，不禁質疑徐是否真能替新住民權益發聲，籲蔣市府應說清楚，當初為何聘請徐擔任新住民委員？徐有意代表民眾黨參選立委，有無「行政中立」疑慮？

北市府發言人殷瑋回應，台灣新住民發展協會長期推動新住民權益與福利發展，徐春鶯是以該團體代表身分、自身陸港澳新住民身分進入新住民事務委員會。若議員認為有不適任之處，也請具體提出事證供北市府檢驗、評估。

殷瑋也要林延鳳不要雙重標準，民進黨主席賴清德明白說過，曾為共產黨員的寧家榮在民進黨擔任新住民相關事務委員，只是做新住民相關工作而已。依照一樣標準，議員檢驗跟指教的答案已經非常清楚。何況立委趙天麟還在國會、外交及國防委員會工作，若以同樣標準，是否也要檢驗民進黨相關情形？