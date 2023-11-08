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新北警所被惡煞包圍嗆聲很漏氣 議員：銬起來、丟在地上

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
新北市三重派出所4日晚上被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。(翻攝黑色豪門企業)
新北市三重派出所4日晚上被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。(翻攝黑色豪門企業)

新北市三重派出所日前遭20多名惡煞包圍嗆聲。新北市議會民進黨團今天總質詢關注新北治安議題，民進黨議員陳永福認為先驅離再抓人作法，讓警方威嚴掃地，對方來20人，警方就該派多一倍人「圍起來、銬起來、再丟在地上」；警察局長廖訓誠認同並強調，當下派出所根據評估人力等因素，採取先驅離、後逮捕，處置方式有檢討，也由刑大、行政科訂定相關處理程序，以後類似案件都要做正確處理。

今天總質詢由民進黨團議員張維倩、邱婷蔚、翁震州、彭一書、陳永福、李倩萍、李余典聯合質詢，聚焦新北治安議題。

4日三重發生酒後糾紛，警方獲報趕抵，將民眾帶回三重派出所保護管束，民眾卻不滿處置，帶了將近20人到三重派出所鬧事，不僅把廂型車開上人行道，直接堵在派出所門口，更聚眾叫囂、嗆聲、拋撒紙張、辱罵髒話，甚至有人衝進所內又被推出，囂張挑戰公權力，還自拍影片上傳網路影音平台。

市議員李倩萍指出，派出所做法是先驅離，再逮人，難道沒有更積極的方式處理，這樣是不是以後不滿就可以去包圍警察局？

廖訓誠表示，派出所是警察公權力象徵，民眾因不理性訴求叫囂挑戰公權力「不容許」，當時派出所長評估所內警力，採取先嚇阻驅離，後續也都把相關嫌犯抓回來；李倩萍質疑事後逮人會不會太過大費周章？廖訓誠坦言有檢討精進空間，已請刑大、行政科等單位訂出處理程序要點，以後類似案件如街頭群眾聚集，都會做正確處理。

市議員陳永福也感嘆，以前日本時代老百姓聽到警察都跑光光，現在聽到警察來，嫌犯反而要找更多人，社會病態起因為何？

廖訓誠說，原因還要深入分析，目前很多社會氛圍與年輕人教育，都要檢討，但警方嚴正執法，社會大眾一定要支持。本案一個一個嚴辦、嚴懲，並聲請羈押，處理部分可以檢討，認為派出所長在案子發生後，應該第一時間通報線上所有警力使出強制作為包圍嫌犯。

陳永福認為就是要「先圍起來、銬起來、再丟在地上」，廖訓誠說「當然是要這樣」，全民應該支持嚴正執法，另外相關法律也要修正，否則警察抓得要死，卻一個、一個放出來，有時候要會被告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市議會民進黨團今天總質詢，專處新北治安議題。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今天總質詢，專處新北治安議題。記者葉德正／攝影

警察 議員 民進黨

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