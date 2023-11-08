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新北女議員遭逼車亮槍 新北警局：2小時逮獲嫌犯

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員民進黨團質疑，新北市長侯友宜去選舉，導致治安出問題。記者葉德正／攝影
新北市議員民進黨團質疑，新北市長侯友宜去選舉，導致治安出問題。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨團質詢新北治安問題，新北市議員邱婷蔚在議場播放本月5日遭人逼車亮槍飆罵五字經的影片，質疑新北市警局事後在蘆洲逮到該名犯嫌，當場起出手槍、開山刀，竟只有函送，讓她天天擔憂會遭到報復。新北市警察局長廖訓誠表示，獲報後2小時內就追查出嫌犯，查獲時已不是現行犯，無法及時解送，槍枝經鑑定也無殺傷力，但案件都有送地檢署偵辦。

今天總質詢由民進黨團議員張維倩、邱婷蔚、翁震州、彭一書、陳永福、李倩萍、李余典聯合質詢，上午聚焦新北市近日治安議題，質疑市長侯友宜不在家，導致近日發生多起刑事案件，不僅嗆聲、挑釁還亮槍。

彭一書指出，根據他們統計，新北市四月至十月之間，新北總計開了百餘槍，查了很多槍枝，但怎麼查都查不完，是否是因市長侯友宜不在家，才導致人心惶惶。

廖訓誠強調，槍枝確實查都查不完，新北今年已查了89支左右，侯市長就有講過如何從源頭管制非常重要，警政署10月推出修改槍砲條例法令，近期行政院應該會送立法院，他們都非常支持修法，槍枝是全國性議題，地方會威力掃蕩，但只靠地方查確實治標不治本。

邱婷蔚則在議場播放日前她遭人逼車亮槍恐嚇影片指出，當時她坐在後座，她和對方根本不認識，看到對方亮槍還大罵五字經，她真的心生恐懼，事後警方在車上發現無線電、開山刀等物品，警方是否徹底清查、是不是組織犯罪？

廖訓誠說，這起行車糾紛經議員跟分局聯繫報案後，分局專案處理，2個小時就找到這過嫌犯，車上查獲一把空氣槍，經鑑定是沒有殺傷力，不過即便沒有殺傷力，看起來還是像真槍，導致民眾畏懼，支持警政署針對零組件、模擬槍全面管理，警方也有針對恐嚇罪、妨害自由等部分送辦。

邱婷蔚說，事後警方跟她回報全案只有函送令他無法理解，當場查獲槍枝、開山刀難道不是現行犯？廖訓誠表示，議員可能對法令有誤解，查獲時非現行犯，無法及時「解送」，但相關報告書都有送地檢署，也有跟地檢署報告。

「我都去收驚了還不嚴重？」邱婷蔚認為市府是不見棺材不掉淚，她非常擔心會遭到報復，可能要穿防彈衣出門；廖訓誠回應「沒那麼嚴重啦」，氣得邱婷蔚直接跑上台「跟你們講沒有用，我對著市長立牌講」、「都被亮槍了還不嚴重」。

邱婷蔚說，亮刀亮槍不直接移送，七八十歲阿公、阿嬤玩四色牌就被移送法辦；廖訓誠持續強調，第一時間就查獲犯嫌釐清案情。

最後眾人上台高舉「新北市長不在家、槍聲挑釁又亮槍」標語，張維倩說，市長不在家，全民心慌慌，請市長不在家期間，市府團隊不要讓市長後院冒火，強烈要求新北市警察局針對被亮槍事件強力偵查，給出合理交代。

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