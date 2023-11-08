新北17位里長成立愛心認養小棧 已送養超過280隻毛孩

為增加毛孩認養機會，新北市動保處推動里辦公處愛心認養小站，至今已跟17位里長合作，增加毛孩的曝光度，讓民眾可以就近認養，也讓超過280隻毛孩找到好歸宿。

新店小城里長郭仁澤表示，里長平時要處理里民的大小事，十分忙碌，接觸動保工作純粹是自己很喜歡動物，家裡常收容在外頭救援的犬貓，也對里內街頭動物特別關注，並號召有相同理念里民同擔任志工，成立認養小棧。

郭仁澤表示，過程中他發現有許多民眾對流浪動物、愛心人士及動保處有很深的誤解，甚至認為他所做的事浪費時間及金錢，因此常配合動保處到中小學宣導動物保護生命教育觀念，讓師生了解流浪動物相關知識、正確接觸犬貓的SOP及飼主應有的教育與規範等正確的動保觀念，讓生命教育從小扎根，提升動保意識。

郭仁澤透過網路行銷，將每隻毛寶貝可愛的模樣詳細描述，才逐漸改變里民觀念，順利送養，社區氣氛也變友善和諧，郭仁澤說，這是他推動友善動物社區的最大回報。

新北市共有17位里長合作成立認養小棧，分別為郭仁澤、樹林區圳福里長蘇益和、三重區五順里長洪文珍、中和區秀水里長陳炳男、新店區百福里長林燕玲、三芝區八賢里長楊振蜂、淡水區學府里長林文成、八里區大崁里長林秀真、五股區成德里長陳次芬、新莊區萬安里長游綉蓮、板橋區福翠里長陳嘉生、汐止區湖興里長郭書成、三峽區鳶山里長周文美、土城區清化里長袁慧如、新店區塗潭里長邱秀雄、新莊區立泰里長許文章、淡水區沙崙里長彭瑀筑。

動保處表示，17位里長除成立認養小棧外，里長也帶頭做動保並支持推行的TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及回置），向里民宣導「狗便不落地」及「出門遛狗繫牽繩」，提醒飼主善盡管理責任，創造更多人與動物和諧共處的環境。