快訊

網紅染毒道歉 律師：Joeman影片很高明 蕾菈夫婦犯4大錯

知名泡芙店「品好乳酪」倒閉！員工爆欠薪2個月 老闆證實：關閉所有店面

司機稱固定輪椅要15分鐘 身障者嘆：搭公車還要諜對諜

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
公車駕駛需遵守服務特殊需求乘客的乘車流程，包含以播報器廣播告知車內乘客、操作斜坡板及服務輪椅乘客上車、固定輪椅乘客位置等；照片非當事者。圖／聯合報系資料照
公車駕駛需遵守服務特殊需求乘客的乘車流程，包含以播報器廣播告知車內乘客、操作斜坡板及服務輪椅乘客上車、固定輪椅乘客位置等；照片非當事者。圖／聯合報系資料照

身障者投訴，10月31日搭乘中山幹線時，公車駕駛突拿出「繫固安全帶，需花費15分鐘」告示詢問是否要繫安全帶，像是恐嚇「你在浪費其他乘客15分鐘」，搭車還要諜對諜，令人不舒服，造成無形壓力，最終3分鐘就完成動作。北市公運處說，該駕駛確實有自製告示，但固定輪椅頂多3至5分鐘，已告知業者撕除自製告示，並教育駕駛要有同理心。

劉于濟描述搭乘「中山幹線」公車狀況，他在青年社宅站上車，公車有確實緊靠人行道，接著聽見駕駛廣播「有輪椅...請耐心....」，然後下車架起斜坡板，上車後停在輪椅席。

劉于濟說，駕駛此時拿出寫著「繫固安全帶，需花費15分鐘」的A4紙在他面前，上頭還有長方形的輪椅席、四角各擺設固定地勾的圖片，並詢問是否要繫安全帶，當他回答「要」時，駕駛再度拿紙張靠近，他也再次肯定地說要綁安全帶，駕駛把A4紙貼在輪椅前方的欄杆上，再拿地勾回到輪椅旁進行固定、繫固安全帶，駕駛在3分鐘內完成所有動作。

劉于濟受訪時說，雖然駕駛有依照SOP完成動作，但拿出告示令人不舒服，造成無形壓力，難道是在恐嚇身障者，若繫安全帶就得浪費其他乘客15分鐘嗎？若一開始就被駕駛拿「繫固安全帶，需花費15分鐘」的說詞嚇而未繫安全帶，事後發生意外是否就與公車駕駛、業者無關？明明3分鐘可以完成的事情，特別用告示板的意義是什麼？搭個公車就像在諜對諜。

北市公運處業務稽查科長郭献文回應，該駕駛確實有自製告示，業者本身沒有製作。根據駕駛自述，因身障者障別不同，固定輪椅需要不同時間，但其實不需要15分鐘，頂多3至5分鐘就能完成，而該駕駛有依照SOP服務身障者，除非該障別無法繫安全帶在身上，否則根本不用詢問應直接固定輪椅。

郭献文強調，萬一身障者在公車內發生意外，都會歸責駕駛，業者負連帶賠償責任。另外，拒絕載運旅客會開罰9000元，若同公司內發生3次未依SOP服務身障者，也會罰9000元，「已向業者告知教育駕駛要有同理心，透過製造壓力、引發乘客間對立很不好。」

身障者 輪椅 公車 北市

延伸閱讀

張善政趕到宜蘭關心 部分長者未繫安全帶致肋骨斷裂

他身障仍當上亞運籃球選手 也是優良復康巴士司機受表揚

要求身障乘客「自行爬下機」 ！加拿大航空認了：沒提供輪椅

驚險！老翁推輪椅上電梯連人帶椅向後跌 地鐵職員神反應秒扶著

相關新聞

北流爭議風口浪尖 執行長深夜曝心聲盼：音樂無關政治

台北流行音樂中心啟用剛滿三年，不過近期因民眾黨總統參選人欲租用遭拒、磁磚掉落、工程履約款爭議等問題再度被推上風口浪尖，又...

鶯歌及樹林部分地區13、14日停水 這些供水站可取水

位於新北鶯歌的重慶橋正施作管線改善工程，周圍鄰里也將於13日至14日停水14小時，受影響共9224戶。新北水利局表示，將...

司機稱固定輪椅要15分鐘 身障者嘆：搭公車還要諜對諜

有身障者投訴，10月31日搭乘中山幹線時，公車駕駛突拿出「繫固安全帶，需花費15分鐘」告示詢問是否要繫安全帶，像是恐嚇「...

輪狀病毒疫苗補助 新北不及北市

入秋進入輪狀病毒好發季節，台北市、新北市對弱勢對象全額補助接種輪狀病毒疫苗，北市補助對象擴及一般嬰幼兒。新北市議會昨總質...

和平院區回歸綜合醫院 蔣萬安拍板

台北市立聯合醫院和平院區肩負防疫專責20年，地方認為排擠社區醫療資源，多名里長今年5月集體要求市府讓「和平還給社區」，市...

AI聲援 虛擬女團4國語言圈粉

南韓女團風靡亞洲，但她們最大的敵人其實是AI。MAVE是南韓最受歡迎的虛擬偶像團體，不僅上電視台打歌，還透過社群平台釋出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。