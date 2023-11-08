司機稱固定輪椅要15分鐘 身障者嘆：搭公車還要諜對諜

有身障者投訴，10月31日搭乘中山幹線時，公車駕駛突拿出「繫固安全帶，需花費15分鐘」告示詢問是否要繫安全帶，像是恐嚇「你在浪費其他乘客15分鐘」，搭車還要諜對諜，令人不舒服，造成無形壓力，最終3分鐘就完成動作。北市公運處說，該駕駛確實有自製告示，但固定輪椅頂多3至5分鐘，已告知業者撕除自製告示，並教育駕駛要有同理心。

劉于濟描述搭乘「中山幹線」公車狀況，他在青年社宅站上車，公車有確實緊靠人行道，接著聽見駕駛廣播「有輪椅...請耐心....」，然後下車架起斜坡板，上車後停在輪椅席。

劉于濟說，駕駛此時拿出寫著「繫固安全帶，需花費15分鐘」的A4紙在他面前，上頭還有長方形的輪椅席、四角各擺設固定地勾的圖片，並詢問是否要繫安全帶，當他回答「要」時，駕駛再度拿紙張靠近，他也再次肯定地說要綁安全帶，駕駛把A4紙貼在輪椅前方的欄杆上，再拿地勾回到輪椅旁進行固定、繫固安全帶，駕駛在3分鐘內完成所有動作。

劉于濟受訪時說，雖然駕駛有依照SOP完成動作，但拿出告示令人不舒服，造成無形壓力，難道是在恐嚇身障者，若繫安全帶就得浪費其他乘客15分鐘嗎？若一開始就被駕駛拿「繫固安全帶，需花費15分鐘」的說詞嚇而未繫安全帶，事後發生意外是否就與公車駕駛、業者無關？明明3分鐘可以完成的事情，特別用告示板的意義是什麼？搭個公車就像在諜對諜。

北市公運處業務稽查科長郭献文回應，該駕駛確實有自製告示，業者本身沒有製作。根據駕駛自述，因身障者障別不同，固定輪椅需要不同時間，但其實不需要15分鐘，頂多3至5分鐘就能完成，而該駕駛有依照SOP服務身障者，除非該障別無法繫安全帶在身上，否則根本不用詢問應直接固定輪椅。

郭献文強調，萬一身障者在公車內發生意外，都會歸責駕駛，業者負連帶賠償責任。另外，拒絕載運旅客會開罰9000元，若同公司內發生3次未依SOP服務身障者，也會罰9000元，「已向業者告知教育駕駛要有同理心，透過製造壓力、引發乘客間對立很不好。」