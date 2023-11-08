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鶯歌及樹林部分地區13、14日停水 這些供水站可取水

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北鶯歌及樹林部分鄰里將於13日至14日停水14小時，受影響共9224戶，將有13處臨時供水站及水車供民眾取水。圖／新北水利局提供
新北鶯歌及樹林部分鄰里將於13日至14日停水14小時，受影響共9224戶，將有13處臨時供水站及水車供民眾取水。圖／新北水利局提供

位於新北鶯歌的重慶橋正施作管線改善工程，周圍鄰里也將於13日至14日停水14小時，受影響共9224戶。新北水利局表示，將督促台水公司盡速復水，並設置13處臨時供水站及水車供民眾取水。

水利局說明，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處辦理「鶯歌區重慶橋配合十河局管線改善工程」作業，將於鶯歌及樹林部分地區停水，時間從11月13日下午1時起至11月14日凌晨3時止，共計14小時。

水利局指出，兩日停水用戶共9224戶（含直接供水戶2100戶），將督促台水公司盡速完工復水，減少停水時間，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

水利局表示，停水地區包含鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、永昌里（建國路、鶯桃路1至129巷單雙號側、永樂街等含巷弄），以及樹林區樂山里。

13處臨時供水站則位於，鶯歌區公所旁、鶯歌火車站後站旁、國慶街與光明街路口、鶯歌區建國路6號前、惠隆宮老人會館旁、鶯歌同慶活動中心旁、尖山埔路與重慶街交叉口右側、同慶里長辦公室、鶯歌消防隊對面、鶯歌圖書館前、中正一路建德巷口旁加油站邊、重慶街停車場、樹林民和街6號對面。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水 水利局 新北

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