北流爭議風口浪尖 執行長深夜曝心聲盼：音樂無關政治

台北流行音樂中心啟用剛滿三年，不過近期因民眾黨總統參選人欲租用遭拒、磁磚掉落、工程履約款爭議等問題再度被推上風口浪尖，又因人事費編列增加遭議員批不合理，今年4月剛上任的執行長梁序倫昨天深夜在臉書發聲，努力推動台灣流行音樂是北流任務，目前63位同仁也一直很努力，周末也不斷加班，且北流成立第四年自籌率已超過40%，每年也為該區域多創造七億經濟產值，「讓音樂歸音樂，無關政治。」

場館經營、產業扶持、人才培育、國際交流是北流做為推動台灣流行音樂的行政法人的任務，也是北流目前63位同仁，一直在努力實現的任務目標，而行政法人因為執行公共任務，且有場地壟斷性，是無法自由運用商業手段來達成營運目標。

梁序倫表示，北流佔地27104坪，空間涵蓋表演廳、文化館、Live house、戶外演出空間、商店街、辦公室園區，負責流行音樂演出、展覽、店舖經營、育成工作室、Live house、辦公室出租等。

梁序倫說，北流業務，除了流行音樂展演、內容創造、活動規劃執行、行銷宣傳、場館經營、物業工程、採購法務、行政管理等，除了創意執行，更需熟悉公部門行政採購流程，周末要排班加班。

梁序倫表示，北流表演廳是全台3000人以上場地市占率33%的場館，一年有超過100組歌手或團體在北流場館演出，且一年有超過120位學生及450位教師接受北流的培育及培訓，文化館的常設展是全球華語流行音樂最大的科技、音樂的展覽。

梁序倫說，因為北流的設立一年讓南港地區增加40萬人次來消費，創造超過七億元的區域經濟產值，做為文化類型的行政法人，成立第四年自籌率已超過40%，「讓音樂歸音樂，無關政治。」