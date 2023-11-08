AI聲援 虛擬女團4國語言圈粉

南韓女團風靡亞洲，但她們最大的敵人其實是AI。MAVE是南韓最受歡迎的虛擬偶像團體，不僅上電視台打歌，還透過社群平台釋出練習室版舞蹈影片與私服照，並透過AI生成聲音讓成員流利操持四種語言，服務愈來愈國際化的粉絲。

TCCF創意內容大會昨於台北松山文創園區開幕，展出包括MAVE在內的各種文化科技，讓文化內容業者對運用科技有更多的想像。

TCCF邁入第4屆，吸引全球539件影視提案報名、超過100家國內外業者，以及29國、211位國際專業人士和買家齊聚洽商，包括日本富士電視台、香港TVBI、新加坡Mediacorp TV Singapore等，法國、南韓及日本則首次設置國家館。

TCCF還以「前往創作者的未至之境」為題，展出21件沉浸式體驗作品，以及虛擬女團、虛擬化身選秀節目等文化科技，除了帶領觀眾探索未來世界，也讓內容產製業者看到更多台灣在文化科技上運作的可能。

「在數位國度裡，台灣絕對不是小國。」文化部長史哲表示，對內容產業來說，今年是很關鍵的一年，文化內容產業正在進行文化領土的保衛戰，希望透過TCCF讓大家看到台灣文化實力，「現在我們才正要發威，投資正是好時候。」文策院董事長蔡嘉駿表示，期望TCCF能成為匯聚亞洲最多人才跟內容的最佳平台。

行政院副院長鄭文燦表示，中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信，分別跟文化部簽訂MOU，要投入百億做影視創投，台灣有許多故事值得挖掘，希望TCCF可成為台灣與國際合作的平台。