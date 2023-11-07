9日起福和、皇家停駛9026 代駛5業者5顏色蔡適應盼統一
福和、皇家經營9026路線因司機不足，長期脫班引發通勤族怨聲載道，日前公路局台北市區監理所依公路法自11月9日起停止福和、皇家經營路線的權利，並已協調泰樂、首都、大都會、統聯、龍貓等5宣業者，提供足夠車輛及駕駛代駛。立委蔡適應說，多家業者支援，盼統一同色系的牌面，方便民眾識別。
蔡適應、立委參選人鄭文婷、市議員張之豪、吳驊珈今天傍晚邀請公路局台北市區監理所會勘。
蔡適應說，由於有多家業者支援，車身顏色不同，希望除了LED燈號的識別外，車輛的正面再提供同色系的牌面，而在公路客運APP上，所有的車輛都完成定位，刷卡機的裝置也都能使用TPASS 1200通勤月票。
民眾關心班次會不會減少等不到車？台北市區監理所莊淑雅專員表示，平日開行140班次、例假日開行54班次等，與現行班次相符，支援業者會行駛到9026路線新業者上路。
車輛標示部分，主要支援的業者泰樂客運董事長魯孝亞說，泰樂會盡速在3日後完成，提供給支援的客運車輛，讓民眾方便識別。
鄭文婷說，9026路線目前有5家業者來代駛，這是不得已的變通方式，他會守護基隆市民的通勤權益，他也向公路局和業者反映，有民眾在末端搭車，常常沒有座位上不了車，建議代駛的業者務必為末站的乘客保留座位。
至於9026後續的招標、營運，蔡適應說，他與公路局開過許多次的協調會，也有談到這條路線平日尖峰時刻和離峰時刻的人數差異大，雖然虧損、但是依然有需求，這樣的現象在全台灣，不是唯一的案例。
蔡表示，就他所知，公路局對於這樣的路線有兩種做法，第一種是給予票價的補貼優惠，來鼓勵業者營運；第二種是搭配黃金營運路線，來讓客運業者達到收支平衡，他要求公路局務必妥善規畫9026路線新的方案，重新招標。
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