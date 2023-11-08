北市南門市場16日開幕 推多項好禮

台北市南門市場新大樓11月16日正式開幕營運，北市市場處祭出多項好禮，首發雙11「南門市場線上福袋」售價499元，即可兌換價值1000元福袋，另外，民眾利用悠遊付及台灣Pay，即可享有單筆消費20％回饋，最後不限消費金額，都能參加「數位刮刮樂」抽獎活動，有機會將一萬元的市場購物金帶回家。

市場處表示，趁著南門市場開幕，搭配雙11購物節，11月11日中午在KKTIX平台售「南門市場線上福袋」，民眾下單後即可在16日當天使用，內容組合都是市場老饕美食。受到民眾歡迎的9折「南門再相券」則是在16日推出，每份包含10張面額百元購物金，共計有1000份，有效期至12月10日。

同時，11月16日開幕日到12月10日，南門市場攤商推出使用行動支付，「悠遊付」平台全館消費20％回饋金，滿千送限量1000份的環保帆布袋，以及完成限時打卡任務，就能獲得限量100份「開幕紀念悠遊卡」。

另外，夜市打牙祭邁入第14屆，今年首次招募「平民美食評鑑家」，網路票選出10道料理，分別是南機場夜市「章學友章魚燒」、「橘太郎爆漿雞蛋糕」、「銘鄉豬高飯」、「MUSA咖哩餅」、「洪記鹹粥」，寧夏夜市「林振櫂燒麻糬」，延三夜市「蔘源藥頭排骨」、「汕頭老牌四神湯」，士林夜市「家鄉碳烤雞排」，梧州街夜市「老三豬腳」。