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和平院區回歸綜合醫院 蔣萬安拍板

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市聯醫和平院區作為防疫專責醫院，疫情期間收治確診病人，排擠社區醫療資源，地方5月中旬發聲，盼政府將醫院還給社區。本報系資料照
北市聯醫和平院區作為防疫專責醫院，疫情期間收治確診病人，排擠社區醫療資源，地方5月中旬發聲，盼政府將醫院還給社區。本報系資料照

台北市立聯合醫院和平院區肩負防疫專責20年，地方認為排擠社區醫療資源，多名里長今年5月集體要求市府讓「和平還給社區」，市長蔣萬安昨市政會議拍板，防疫專責醫院將移至松德院區旁，覓地點設置防疫專責區，也預定中興院區旁蓋新醫療大樓，作為和平急診中繼點，定位防災醫院，將是西區醫療核心院區，預計4年內動工。

聯醫昨在市政會議報告未來10年計畫，蔣萬安指示，聯合醫院確定定位為社區醫院，不會爭取作醫學中心，目前和平婦幼院區併在一起不符合邏輯，蔣拍板和平、婦幼確定分家，婦幼將獨立成專科院區，已成立工作小組研議，將成立全台第一家婦幼專科醫院，和平院區回歸綜合醫院，未來松德院區會覓地點作為防疫專責區。

忠勤里長方荷生說，和平院區2003年起持續作為防疫專責醫院，許多病床撥給防疫，導致量能減半，干擾居民就醫，加上中正、萬華是北市老化最嚴重區域，應讓高齡長者有更好醫療服務。

螢圃里長陳木松表示，防疫期間里民必須跑到較遠醫院就醫，非常不公平，感謝市府有聽到社區聲音，希望回歸綜合醫院。

聯醫總院長蕭勝煌說，聯醫多院區老舊，未來規畫東、西區階段性改建，西區會在中興院區旁新蓋地下6層醫療大樓；東區因中央還有521床展床計畫，市府規畫在敦北、民權東路市有地蓋松南院區，目前是國防部營地，預計2026年歸還北市；陽明院區也會新建智慧長照大樓，發展士林天母「醫養合一」。

另，疫後有醫護人力荒，聯醫公務員比率16.77％，非公務員高達7成，為讓人才運用更靈活、強化各院區競爭力，蔣萬安也指示，北市聯醫朝「行政法人化」研議，預計半年內完成可行性評估。

蕭勝煌坦言，研議行政法人化是因公立醫院許多管理職包括院長、採購主管遴選難，以藥劑部主任為例，一年經手逾30億元預算，僅3人符合資格，2人無意願，剩1人怎辦遴選？導致業務推動困難。

副總院長黃遵誠說，行政法人化規畫預計半年內完成，要報衛福部同意，並提自治條例，送議會審議，若確定改革行政法人，是聯醫整併19年來最大組織變革。

法人 蔣萬安

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