輪狀病毒疫苗補助 新北不及北市

入秋進入輪狀病毒好發季節，台北市、新北市對弱勢對象全額補助接種輪狀病毒疫苗，北市補助對象擴及一般嬰幼兒。新北市議會昨總質詢，有議員建議，去年新北新生兒2.1萬人，若全面補助金額約1.2億元，盼新北跟進。衛生局長陳潤秋說，新北市補助弱勢接種疫苗等福利一年預算約500萬元，「新北人均預算若可跟北市一樣，我們也想做。」

市議員陳乃瑜質詢提出，嬰兒出生6周要注射輪狀病毒疫苗，台北市對一般嬰幼兒定額補助2100元、低收入戶和罕見重大疾病嬰幼兒全額補助；新北市只有中低收入、罕病、重大傷病、寄養家庭、早產兒、藥癮寶寶等高風險幼兒能獲補助。

陳乃瑜表示，完整接種輪狀疫苗，每名嬰幼兒平均費用4千至6千元，以去年新北新生兒2萬1557人計算，全面補助疫苗，預算約1億2934萬元。

陳潤秋回應，中央曾研議過，至今也未推出，若中央在經費上能讓新北增加到北市一樣多，「當然希望給予市民更多補助，但人均預算不及北市一半，希望中央對新北好一點」。

新北2019年起逐步增口服輪狀疫苗全額補助對象，迄今超過1千名嬰兒受惠，今年8月再擴大補助高風險族群，是全國唯一補助早產兒、小爸媽及身心障礙者等幼兒的縣市。是否比照北市擴及一般對象，新北衛生局表示，將考量國內流行病學、疫苗接種數及成本效益。

北市去年出生數1萬4528人，2017年4月起補助輪狀病毒疫苗接種，低收入戶、罕病、重大傷病幼兒全額補助4200元，加上一般對象定額補助2100元，每年預算超過2千萬元。

台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，政府若有補助勢必增加接種意願，新北若跟進北市，醫學會樂觀其成，畢竟台灣新生兒愈生愈少，能增強嬰幼兒保護力是好事。

新北市立聯合醫院小兒科主任蔡幸真說，大台北地區家長讓孩子接種率約5成，沒硬性規定要接種輪狀病毒疫苗，臨床上，接種過疫苗的嬰幼兒一旦中鏢，輪狀病毒症狀會較沒接種輕微。

土城區李姓二寶爸表示，僅一橋之隔，為何醫療補助會有落差，北市補助2100元雖不是大金額，多少能減輕家長負擔，希望新北跟進。