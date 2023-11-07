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大巨蛋人潮疏散因應 北市警局已規劃兩計畫測試

中央社／ 台北7日電

台北大巨蛋18日將舉辦公開測試賽。台北市議員李建昌今天要求，針對活動散場人潮要有周全疏散計畫；台北市警察局長張榮興說，已規劃2萬、4萬人以內的兩項交通疏導計畫測試。

台北市議會今天進行警政衛生部門質詢及答覆。民進黨市議員李建昌表示，大巨蛋11月將進行兩場壓力測試賽，且將開放逾萬人進場觀賽；12月還有首場國際賽亞洲棒球錦標賽，預計也是上萬人進場觀賽。

李建昌指出，高雄巨蛋先前舉辦知名藝人演唱會時，光為疏散活動散場的大量人潮，高雄市長陳其邁就親自坐鎮指揮中心數個小時；大巨蛋未來舉辦大型演唱會或活動時，散場人數將達數萬人，屆時勢必要有周全的疏散和應援計畫。

他說，面臨大巨蛋舉辦大型活動時，屆時要調動多少警力以及周邊佈設為何，警察局和消防局都要有周全疏散計畫因應，包括打火動線和疏散人潮是否有衝突，以及如何處理。

李建昌建議，警消單位應預先書面演練11、12月的3場比賽疏散計畫，尤其亞錦賽開賽當天，一定都要有事先的周全因應和防護計畫。

張榮興表示，已經有做超前規劃，針對大巨蛋若有1至2萬人情形，初步設置43崗哨、85人協助交通疏導；若是3萬至4萬人部分，則為70崗哨、136人。且不僅動員信義分局警力，還將擴至大安和松山分局。這兩項計畫先前都有到場勘查，初步測試後將視成果為何。

大巨蛋 李建昌 北市

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