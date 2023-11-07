快訊

傳柯文哲堅持全民調、手機市話各半 侯友宜回答4字

3名台灣男子在柬埔寨涉嫌販毒被捕 繳獲超過2公斤K他命

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安。圖／台北市政府提供

疫後醫護人力缺，目前北市立聯合醫院公務員比例僅16.77％，非公務員高達7成，為了讓人才運用更靈活、提升服務品質、並強化聯醫各院區特色及競爭力，台北市長蔣萬安今天市政會議拍板，北市聯醫朝行政法人化研議，預計半年內完成專家評估可行性，蔣也指示期程愈快愈好，「支持行政法人化，盡快研議可行性。」

聯合醫院副總院長黃遵誠表示，目前會先進行行政法人化的規畫，預計半年內完成，若要行政法人化也要報衛福部同意，並提自治條例立法，送議會審議，若未來確定聯合醫院要成行政法人化，這也是聯合醫院19年來最大組織變革。

聯合醫院總院長蕭勝煌坦言，之所以研議行政法人化，是因聯合醫院為公立醫院，許多重要管理職包括院長、採購的藥劑部主任等，很難找人，以藥劑部主任為例一年經手超過30億元預算，目前僅三人符合資格，兩人無意願，只剩一人怎麼辦招考遴選？業務推動相當困難。

另外，聯合醫院醫師招聘也常卡在公職進用門檻，許多優秀醫生非公務員，若要進入公務體系會有許多門檻，包括年限、論文發表、教職等規定，但這些門檻通過的，進入公務員初任起薪就會被減一半以上，導致根本沒人有意願；公務月退俸也沒有誘因，未來若轉為行政法人，除有公益性任務，衛生福利的人力運用會更彈性及靈活。

蕭勝煌說，未來聯合醫院若行政法人化，不管醫師人才、院長就更好招募，如現在正在公告的林森中醫昆明院區遴選院長，因院長一定要公務員、（師）一職級，符合資格的少之有少。

蔣萬安裁示，聯合醫院未來架構朝行政法人化的思考規畫，很重要，包括人力運用、契約雇用、公務員比例等都可以精進，儘管過去沒有機會做到，但希望能在他任內解決現況聯合醫院結構性的問題。

另外，蔣萬安在立委任內支持「公衛師法」修法通過，蔣今天市政會議也指示聯醫盡快讓公衛師落地，如果聘用公衛師，也將是全國之先讓公衛師能發揮長才。

公務員 蔣萬安

延伸閱讀

撞轎祈福第一次 蔣萬安站高高 曝愛高空彈性也讚台灣人太棒

藍白合卡關像在捷運等火車？蔣萬安給了這個「答案」

韓國瑜談養身「人補」 拒跟陳時中喝酒 蔣萬安：歡迎找我喝泡沫紅茶

影／日本松山撞轎祭典來台演出 蔣萬安站上神轎不緊張

相關新聞

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

從SARS到新冠疫情，台北市立聯合醫院和平院區均肩負防疫專責醫院，今年5月周邊逾10個里長串聯抗議，要求市府「和平還給社...

台灣設計展擺鹹光餅、新店溪杯水挨批看不懂 市府：呈現新北特色

今年在新北舉辦台灣設計展剛結束，17天展期吸引658萬人次，不過新北市議會民進黨團指出，這次設計展人潮眾多，但很多展品令...

環狀線晚間成「無人車站」藏危機？ 議員曝僅1保全留守

環狀線5月由北捷點交給新北捷、10月北捷人員全部歸建，新北市議員黃淑君今議會質詢表示，環狀線車站在晚間10點後都沒有任何...

北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

疫後醫護人力缺，目前北市立聯合醫院公務員比例僅16.77％，非公務員高達7成，為了讓人才運用更靈活、提升服務品質、並強化...

新北有19校要求學生任交通導護 教育局長：不適合

校園導護志工是許多孩童上下課的安全守護者，不過民進黨新北市議員張維倩指出，新北交通導護志工福利低，人手難尋，新北市竟然有...

新北今增4例本土登革熱 樹林2例感染源待釐清

國內登革熱疫情持續延燒，新北市今新增4例本土登革熱病例，為2女2男，年齡介於55歲至83歲間，分別為樹林區及五股區各2例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。