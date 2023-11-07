北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

疫後醫護人力缺，目前北市立聯合醫院公務員比例僅16.77％，非公務員高達7成，為了讓人才運用更靈活、提升服務品質、並強化聯醫各院區特色及競爭力，台北市長蔣萬安今天市政會議拍板，北市聯醫朝行政法人化研議，預計半年內完成專家評估可行性，蔣也指示期程愈快愈好，「支持行政法人化，盡快研議可行性。」

聯合醫院副總院長黃遵誠表示，目前會先進行行政法人化的規畫，預計半年內完成，若要行政法人化也要報衛福部同意，並提自治條例立法，送議會審議，若未來確定聯合醫院要成行政法人化，這也是聯合醫院19年來最大組織變革。

聯合醫院總院長蕭勝煌坦言，之所以研議行政法人化，是因聯合醫院為公立醫院，許多重要管理職包括院長、採購的藥劑部主任等，很難找人，以藥劑部主任為例一年經手超過30億元預算，目前僅三人符合資格，兩人無意願，只剩一人怎麼辦招考遴選？業務推動相當困難。

另外，聯合醫院醫師招聘也常卡在公職進用門檻，許多優秀醫生非公務員，若要進入公務體系會有許多門檻，包括年限、論文發表、教職等規定，但這些門檻通過的，進入公務員初任起薪就會被減一半以上，導致根本沒人有意願；公務月退俸也沒有誘因，未來若轉為行政法人，除有公益性任務，衛生福利的人力運用會更彈性及靈活。

蕭勝煌說，未來聯合醫院若行政法人化，不管醫師人才、院長就更好招募，如現在正在公告的林森中醫昆明院區遴選院長，因院長一定要公務員、（師）一職級，符合資格的少之有少。

蔣萬安裁示，聯合醫院未來架構朝行政法人化的思考規畫，很重要，包括人力運用、契約雇用、公務員比例等都可以精進，儘管過去沒有機會做到，但希望能在他任內解決現況聯合醫院結構性的問題。

另外，蔣萬安在立委任內支持「公衛師法」修法通過，蔣今天市政會議也指示聯醫盡快讓公衛師落地，如果聘用公衛師，也將是全國之先讓公衛師能發揮長才。