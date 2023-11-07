經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

從SARS到新冠疫情，台北市立聯合醫院和平院區均肩負防疫專責醫院，今年5月周邊逾10個里長串聯抗議，要求市府「和平還給社區」。台北市長蔣萬安今天市政會議拍板，未來北市防疫專責醫院將移至松德院區旁，覓合適地點設防疫專責區。

總院長蕭勝煌表示，未來市府還規畫在中興院區旁新蓋醫療大樓，除作為和平急診重建的中繼點，未來會與台北車站地下道連通，定位為防災醫院，作為西區醫療核心院區。

蔣萬安也當場裁示期程，指示馬上可以做的要儘速推動，指示2年內完成所有規畫設計，希望任內四年動工。

蔣萬安今天市政會議聽取聯合醫院未來10年計畫報告，未來聯合醫院定位為社區醫院，不會爭取作醫學中心。蔣萬安認為聯合醫院整併要有邏輯性，並指出目前和平婦幼併在一起，有一點不符合邏輯。

蔣萬安正式拍板，和平、婦幼確定分家，聯合醫院未來會將婦幼獨立成一個專科院區，目前已成立工作小組研議中，將成立全台第一家婦幼專科醫院；另外，回應和平院區周邊居民希望回歸綜合醫院，未來防疫專責也將移撥至松德院區旁，覓地點作為防疫專責院區。

聯合醫院總院長蕭勝煌表示，也因聯醫面臨院區老舊，改建迫在眉睫，包括仁愛院區民國42年蓋的急需改建，中興明年就要辦119年周年慶，整體聯醫將規畫分東、西區階段性、分步驟改建。

其中西區會在中興院區旁新蓋一棟醫療大樓預計規畫地下六層，先作為和平急診重建的中繼點，未來也會與台北車站地下道連通，定位為防災醫院，作為西區醫療核心院區。

至於東區有忠孝院區因海砂屋、仁愛院區老舊急需改建，加上中央還有521床展床計畫，北市府目前也規畫在敦化北、民權東路上的市有地蓋松南院區，目前是借給國防部作為營地，預計民國115年就會歸還北市府，未來松南院區會先作為忠孝、仁愛改建的中繼點，後續會再依醫療供需因應定位。另外，陽明院區自有用地也會新建智慧長照大樓，發展士林天母分院區醫養合一。

目前聯醫規劃，中興新院區會作為防災醫院、西區醫療的核心院區，預估規畫設計發包工程費71億元；和平院區發展為常規醫療、改建綠能智慧醫療大樓，規畫設計發包、急診拆建工程等預估18.9億元，醫療拆建工程費估29.4億元；陽明院區作為急性後期醫療智慧長照大樓規畫設計工程費估26.51億元。

蔣萬安裁示，聯合醫院整改建目標是要打造頂尖社區醫院，兼具科技、智慧、綠能等，並且要求凸顯聯合醫院每一個院區特色，包括婦幼、長照、中醫等，指示聯合醫院好好規畫特色，並且要強化聯合醫院的服務品質。