快訊

傳柯文哲堅持全民調、手機市話各半 侯友宜回答4字

3名台灣男子在柬埔寨涉嫌販毒被捕 繳獲超過2公斤K他命

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市聯醫和平院區作為防疫專責醫院，疫情期間收治確診病人，排擠社區醫療資源，地方5月中旬發聲，盼政府將醫院還給社區。本報系資料照
北市聯醫和平院區作為防疫專責醫院，疫情期間收治確診病人，排擠社區醫療資源，地方5月中旬發聲，盼政府將醫院還給社區。本報系資料照

從SARS到新冠疫情，台北市立聯合醫院和平院區均肩負防疫專責醫院，今年5月周邊逾10個里長串聯抗議，要求市府「和平還給社區」。台北市長蔣萬安今天市政會議拍板，未來北市防疫專責醫院將移至松德院區旁，覓合適地點設防疫專責區。

總院長蕭勝煌表示，未來市府還規畫在中興院區旁新蓋醫療大樓，除作為和平急診重建的中繼點，未來會與台北車站地下道連通，定位為防災醫院，作為西區醫療核心院區。

蔣萬安也當場裁示期程，指示馬上可以做的要儘速推動，指示2年內完成所有規畫設計，希望任內四年動工。

蔣萬安今天市政會議聽取聯合醫院未來10年計畫報告，未來聯合醫院定位為社區醫院，不會爭取作醫學中心。蔣萬安認為聯合醫院整併要有邏輯性，並指出目前和平婦幼併在一起，有一點不符合邏輯。

蔣萬安正式拍板，和平、婦幼確定分家，聯合醫院未來會將婦幼獨立成一個專科院區，目前已成立工作小組研議中，將成立全台第一家婦幼專科醫院；另外，回應和平院區周邊居民希望回歸綜合醫院，未來防疫專責也將移撥至松德院區旁，覓地點作為防疫專責院區。

聯合醫院總院長蕭勝煌表示，也因聯醫面臨院區老舊，改建迫在眉睫，包括仁愛院區民國42年蓋的急需改建，中興明年就要辦119年周年慶，整體聯醫將規畫分東、西區階段性、分步驟改建。

其中西區會在中興院區旁新蓋一棟醫療大樓預計規畫地下六層，先作為和平急診重建的中繼點，未來也會與台北車站地下道連通，定位為防災醫院，作為西區醫療核心院區。

至於東區有忠孝院區因海砂屋、仁愛院區老舊急需改建，加上中央還有521床展床計畫，北市府目前也規畫在敦化北、民權東路上的市有地蓋松南院區，目前是借給國防部作為營地，預計民國115年就會歸還北市府，未來松南院區會先作為忠孝、仁愛改建的中繼點，後續會再依醫療供需因應定位。另外，陽明院區自有用地也會新建智慧長照大樓，發展士林天母分院區醫養合一。

目前聯醫規劃，中興新院區會作為防災醫院、西區醫療的核心院區，預估規畫設計發包工程費71億元；和平院區發展為常規醫療、改建綠能智慧醫療大樓，規畫設計發包、急診拆建工程等預估18.9億元，醫療拆建工程費估29.4億元；陽明院區作為急性後期醫療智慧長照大樓規畫設計工程費估26.51億元。

蔣萬安裁示，聯合醫院整改建目標是要打造頂尖社區醫院，兼具科技、智慧、綠能等，並且要求凸顯聯合醫院每一個院區特色，包括婦幼、長照、中醫等，指示聯合醫院好好規畫特色，並且要強化聯合醫院的服務品質。

蔣萬安 北市

延伸閱讀

北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

撞轎祈福第一次 蔣萬安站高高 曝愛高空彈性也讚台灣人太棒

藍白合卡關像在捷運等火車？蔣萬安給了這個「答案」

韓國瑜談養身「人補」 拒跟陳時中喝酒 蔣萬安：歡迎找我喝泡沫紅茶

相關新聞

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

從SARS到新冠疫情，台北市立聯合醫院和平院區均肩負防疫專責醫院，今年5月周邊逾10個里長串聯抗議，要求市府「和平還給社...

台灣設計展擺鹹光餅、新店溪杯水挨批看不懂 市府：呈現新北特色

今年在新北舉辦台灣設計展剛結束，17天展期吸引658萬人次，不過新北市議會民進黨團指出，這次設計展人潮眾多，但很多展品令...

環狀線晚間成「無人車站」藏危機？ 議員曝僅1保全留守

環狀線5月由北捷點交給新北捷、10月北捷人員全部歸建，新北市議員黃淑君今議會質詢表示，環狀線車站在晚間10點後都沒有任何...

北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

疫後醫護人力缺，目前北市立聯合醫院公務員比例僅16.77％，非公務員高達7成，為了讓人才運用更靈活、提升服務品質、並強化...

新北有19校要求學生任交通導護 教育局長：不適合

校園導護志工是許多孩童上下課的安全守護者，不過民進黨新北市議員張維倩指出，新北交通導護志工福利低，人手難尋，新北市竟然有...

新北今增4例本土登革熱 樹林2例感染源待釐清

國內登革熱疫情持續延燒，新北市今新增4例本土登革熱病例，為2女2男，年齡介於55歲至83歲間，分別為樹林區及五股區各2例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。