新北「光棍節脫單」僅次520 指定雙11登記結婚送限量禮

新北市府民政局今天表示，想要在11月11日光棍節脫單的新人，可於8日至10日到戶政事務所辦理結婚登記，可指定11日為結婚生效日。各戶所提供限量婚禮小物，祝福新人幸福脫單。

民政局長林耀長今天以新聞稿表示，去年選在5月20日（象徵520、我愛您）的新人有1468對，雙11登記結婚對數為847對，高居特殊登記日的第1名、第2名。

民政局表示，今年雙11是星期六，民眾可利用「指定結婚生效日」從容完成結婚大事。提醒新人，如要同時辦理遷入戶籍，要選擇遷入地的戶所辦理結婚登記。

民政局說，為鼓勵新人善加利用「指定結婚生效日」，各戶所除設計婚攝背板供拍照，還有限量婚禮小物；有「情意長愛心麵」象徵愛在心裡面，白米禮盒象徵「幸福抱稻」；筷子、金鏟子禮盒，祝福新人快生貴子。

有戶所贈送保鮮盒祝福「愛情保鮮」；也有致贈魚兒圖案保溫袋及迷你保溫杯，祝福新人婚後如魚得水、溫馨幸福。送一對皮革大象造型的鑰匙圈，則祝福新人天生一對，找到命中注定的「對象」。