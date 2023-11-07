快訊

她不喝酒竟罹肝癌還轉移至肺臟 醫推測恐因「長期吃這物」

和日本高校比一比...家長狠批北一女、建中樂隊樂器「太老舊」 北市府回應了

普亭再吞下恥辱...俄羅斯最新軍艦還沒正式服役就被毀 重創照片曝光

新北「光棍節脫單」僅次520 指定雙11登記結婚送限量禮

中央社／ 新北7日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

新北市府民政局今天表示，想要在11月11日光棍節脫單的新人，可於8日至10日到戶政事務所辦理結婚登記，可指定11日為結婚生效日。各戶所提供限量婚禮小物，祝福新人幸福脫單。

民政局長林耀長今天以新聞稿表示，去年選在5月20日（象徵520、我愛您）的新人有1468對，雙11登記結婚對數為847對，高居特殊登記日的第1名、第2名。

民政局表示，今年雙11是星期六，民眾可利用「指定結婚生效日」從容完成結婚大事。提醒新人，如要同時辦理遷入戶籍，要選擇遷入地的戶所辦理結婚登記。

民政局說，為鼓勵新人善加利用「指定結婚生效日」，各戶所除設計婚攝背板供拍照，還有限量婚禮小物；有「情意長愛心麵」象徵愛在心裡面，白米禮盒象徵「幸福抱稻」；筷子、金鏟子禮盒，祝福新人快生貴子。

有戶所贈送保鮮盒祝福「愛情保鮮」；也有致贈魚兒圖案保溫袋及迷你保溫杯，祝福新人婚後如魚得水、溫馨幸福。送一對皮革大象造型的鑰匙圈，則祝福新人天生一對，找到命中注定的「對象」。

新人 結婚

延伸閱讀

台灣設計展擺鹹光餅、新店溪杯水挨批看不懂 市府：呈現新北特色

新北今增4例本土登革熱 樹林2例感染源待釐清

Toyz轟Joman比較紅「不用驗毛髮」 新北刑大曝原因網看法兩極

新北比照台北輪狀疫苗補助2100元？ 衛生局：逐步考量

相關新聞

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

從SARS到新冠疫情，台北市立聯合醫院和平院區均肩負防疫專責醫院，今年5月周邊逾10個里長串聯抗議，要求市府「和平還給社...

環狀線晚間成「無人車站」藏危機？ 議員曝僅1保全留守

環狀線5月由北捷點交給新北捷、10月北捷人員全部歸建，新北市議員黃淑君今議會質詢表示，環狀線車站在晚間10點後都沒有任何...

新北「光棍節脫單」僅次520 指定雙11登記結婚送限量禮

新北市府民政局今天表示，想要在11月11日光棍節脫單的新人，可於8日至10日到戶政事務所辦理結婚登記，可指定11日為結婚...

北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

疫後醫護人力缺，目前北市立聯合醫院公務員比例僅16.77％，非公務員高達7成，為了讓人才運用更靈活、提升服務品質、並強化...

台灣設計展擺鹹光餅、新店溪杯水挨批看不懂 市府：呈現新北特色

今年在新北舉辦台灣設計展剛結束，17天展期吸引658萬人次，不過新北市議會民進黨團指出，這次設計展人潮眾多，但很多展品令...

新北今增4例本土登革熱 樹林2例感染源待釐清

國內登革熱疫情持續延燒，新北市今新增4例本土登革熱病例，為2女2男，年齡介於55歲至83歲間，分別為樹林區及五股區各2例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。