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台灣設計展擺鹹光餅、新店溪杯水挨批看不懂 市府：呈現新北特色

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
新北市副市長朱惕之解釋展場杯水的意義。記者葉德正／攝影
新北市副市長朱惕之解釋展場杯水的意義。記者葉德正／攝影

今年在新北舉辦台灣設計展剛結束，17天展期吸引658萬人次，不過新北市議會民進黨團指出，這次設計展人潮眾多，但很多展品令人摸不著頭緒，有用玻璃杯裝新店溪水呈現杯水展品，還有放了鹹光餅與餐具，以為五金行，讓參展民眾摸不著頭緒。市府回應，設計展透過將設計融入城市治理，設計者想呈現新北各地特色。

新北市議會民進黨團議員張維倩、李倩萍、陳永福、李余典、翁震州、邱婷蔚、彭一書今天聯合質詢，關心甫結束的台灣設計展規劃議題。

文化局長張䕒育強調，這次主題新北圈起來，中央補助地方3000萬元，地方政府則負擔6000萬元左右，總計658萬人次參與，是21年以來最高。

翁震州舉展場一展品，放置了新莊知名鹹光餅，但設計美感與解說較不足，很多人都看不出來表達的理念，很像買了一袋餅就擺在那；另外還有一處拜放餐具組，讓人誤以為來到五金行。

甚至其中「自然與工程的相遇——新店溪」展，一項展品是玻璃杯裝新店溪水，缺乏專人導覽傳達設計理念；李余典更拿了一杯水上台要給副市長朱惕之喝。

張䕒育表示，餐具部分是希望展現新北市製造業特色；副市長朱惕之對於杯水則指出，新店溪是新北4大主要河川溪流之一，溪流水經過處理，成為桌上的這杯水，每一個展覽畢展後都有檢討、進步空間。

翁震州說，很少人有機會可以向副市長取得這麼好的導覽資訊，希望未來相關展覽都要檢討。

新北

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