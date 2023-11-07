新北雙溪長源里共餐好澎湃 菁英會送加菜金支持

雙溪區長源里的銀髮共餐，每個月的第一個星期二舉行，午餐全由志工媽媽們一手包辦，還有自己提供蔬菜水果，澎湃程度比自助餐還豐盛，也因此有許多善心人士也紛紛投入贊助響應銀髮共餐，今(7)日雙溪區區長林銚傑也帶來菁英會贊助的一萬元加菜金，讓長源里共餐更無虞。

幾位社區媽媽在廚房裡忙進忙出，還有菜色上的變化，長源里每個月一次的共餐，都讓地方很期待，為了兼顧飲食上的安全及健康，不僅菜色豐富，也都是盡量食在地，吃有機，尤其桌上地方長輩自產自銷的蔬菜，更是常常在開飯時沒多久就一掃而空。

雙溪區區長林銚傑說，里長和理事長用心開辦銀髮共餐，由社區媽媽親自張羅每個月的菜色，熱心居民也會提供自家種得有機無毒蔬菜，讓共餐吃得澎湃又健康，今天也代表菁英會來致贈加菜金給長源里，希望讓長輩受到更好的照顧。