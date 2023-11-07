新北貢寮11里環境認證皆五星級 各里發揮巧思拚創意

今年新北市環保局舉辦的里環境認證競賽，貢寮區11個里皆參與五項指標認證，皆獲得五星級環境認證，全壘打的表現也讓人看到貢寮各里環境的改變，不僅要乾淨整潔，更要拚創意巧思，才能讓里內更具亮點。

貢寮區區長柯建輝今天到福連里來觀摩里內參與里環境認證的成果，福連里因為靠海，因此海漂垃圾不少，但社區居民和志工發揮巧思，將廢棄物重新再利用，成為妝點社區的亮點，在里長用心帶領下，里內環境也看得出改變和別具巧思，今年獲得環境五星級認證，實至名歸。

區長柯建輝進一步說明，今年貢寮區11個里參加里環境認證，全部都獲得五星級的表現，藉由里環境認證項目，共同打造乾淨宜居的生活環境 ，建立「乾淨、低碳、寧適」的永續家園。

福連里里長吳文益說，感謝新北市政府環保局舉辦的里環境認證，藉由認證的動力，讓里內環境一年比一年好，也從中學習到更多關於環境永續，生態永續，愛護環境等相關知識，進而可以傳授給居民和志工，讓全里民眾都一起來愛護自己的家園。

里長吳文益說，福連里成為知名觀光聖地，不過里內靠海有許多海漂垃圾，其中浮球更是一年就可以撿到上萬個，不過社區居民化腐朽為神奇，讓浮球成為里內裝置藝術。另外空屋也不少，因此也將空屋的整理乾淨，牆面則有熱心人士贊助彩繪，讓各處增添不少繽紛色彩。